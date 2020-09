Fermín no cree que las elecciones se deban suspender por la pandemia

“Por qué tiene que paralizarse el derecho que tenemos a escoger nuestros representantes, el derecho a normalizar la vida política. Las instituciones y el país tienen que seguir y tratar de seguir mejor”.

Con esa frase se refirió el político Claudio Fermín ante la presencia de la pandemia de la COVID-19 y la cercanía de las elecciones parlamentarias dispuestas para el 6 de diciembre.

En una entrevista hecha por Ernesto Villegas y transmitida este domingo, el excandidato presidencial y actual dirigente del partido Soluciones para Venezuela expresó que si bien la pandemia “es algo terrible”, esta no es motivo suficiente para suspender la cita electoral.

Fermín indicó que la COVID-19 “ha trastornado al mundo, no solamente a Venezuela”.

“Entonces yo me pregunto si la vida se va a paralizar, no habrá más programas de entrevistas porque no hay gasolina y hay pandemia. No habrá más diligencias ni la gente se va a rebuscar para llevar la comida a su casa”, agregó.

A la presencia de esta nueva enfermedad en el país, que hasta la fecha ha registrado casi 60 mil contagios y 477 muertes según cifras oficiales, agregó la escasez de gasolina que se ha agudizado en todos los estados del país.

Aseguró que durante la entrevista pudo hablar sin usar el tapabocas debido a que Villegas sí lo portaba, además de respetar el distanciamiento social con sus asientos separados.

“No es que no hay condiciones para votar. Esa es una observación incompleta. Es que no hay condiciones para la producción, para el comercio, transporte, visitas familiares, la escolaridad presencial”, refirió.

Por el contrario, llamó a que “nos demos una nueva Asamblea Nacional que sea capaz de sancionar leyes”. Esto, ya que, según Fermín, la actual no sancionó ninguna en 5 años.

Cuestionó que dirigentes de oposición sostengan el discurso hacia la ciudadanía de “ustedes influyen si no votan. Ustedes son poderosos si no participan. Ustedes influyen en el destino del país si se quedan con los brazos cruzados“.

Ante esto, indicó “la abstención es una de las mayores negaciones de los derechos humanos como es el involucrarse en las cosas que te afectan”.

Para él, Maduro es presidente

Sin embrago, consideró que las elecciones presidenciales de 2018 fueron “absolutamente pulcras y transparentes. Él es el presidente, él está el presidente (…) es un acto irracional y es un mal consejo decirle al país que ese señor es un usurpador”.

Lo que sí tiene para cuestionar fue la primera elección presidencial que ganó Maduro pues la Constitución, instó, “establece que quien esté de vicepresidente o de gobernador, no puede ser postulado a la presidencia. En una sentencia infame del Tribunal Supremo de Justicia se convalidó que Nicolás Maduro fuese candidato cuando él estaba de vicepresidente Ejecutivo en ejercicio”.

“Encompinchados” por las sanciones

Claudio Fermín sostuvo que hay un proceso de conspiración internacional contra Venezuela que, ante la incapacidad de producir si propio combustible, debe surtirse de otros países pero “hay personas que nacieron aquí y que hoy están encompinchados para impedir que vengan navíos con gasolina”.

“El bloqueo económico son una negación de la soberanía nacional. Pretender que fronteras afuera se decida nuestra suerte, que tribunales extraños juzguen a nuestra gente, es una negación de todo el amor al país”, agregó.

Manifestó que el “discurso de la polarización” solo exhibe al que hace más ruido, mencionando nombres como María Corina Machado, Antonio Ledezma y Julio Borges.

“Y tu crees que una gente que asiste a reuniones del pentágono y que tienen callos en las rodillas de tanto pedirle a (Donald) Trump que nos intervenga, y una gente como (Carlos) Vecchio que visita el Comando Sur y eso le hace sentir orgulloso; o políticos que creen que su superior es Marco Rubio, eso puede presentar a mayoría. Eso es una élite microscópica”, dijo.

Apoyo a Acosta Carlez

Claudio Femín ratificó que el exgobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carlez, será candidato por su partido en el circuito 5 dicha entidad.

Hace unas semanas este anuncio causó polémica entre usuarios en redes sociales que cuestionaron el apoyo a Acosta Carlez debido a su controvertida gestión como gobernador entre 2004 y 2008.

“Es un hombre muy querido por su obra, por sus viviendas, por su atención en los barrios. Es un hombre polémico”, expresó.

En medio de las expresiones de rechazo que generó la información, usuarios reclamaron a Fermín el apoyo a una persona con cuestionables conductas como el recordado eructo en televisión nacional cuando entró a la fuerza a una planta embotelladora de refrescos en 2003.

“Que por cierto, a quienes le prestan atención a las sanciones de los EEUU y de la DEA, este general venezolano no ha sido sancionado por nadie; no es que las sanciones revelen algo”, apuntó.