Festejos y fe a «La Chinita»: cómo se vivió el 18 de noviembre

La celebración de los 312 años de la Virgen del Rosario del Chiquinquirá, o popularmente conocida como «La Chinita», estuvo desbordante de festejos y fe.

Como cada 18 de noviembre el día en Maracaibo, estado Zulia, terminó entre fuegos artificiales, encendidos de luces y la siempre esperada victoria de Las Águilas en el «Juego de La Chinita».

El deslumbrante evento comenzó a las 12 de la madrugada cuando devotos rodearon la Plazoleta de la Basílica Nuestra Virgen de Chiquinquirá y elevaron el canto de cumpleaños. De esta manera inició el sin fin de festividades en el llamado amanecer gaitero.

Específicamente a las 12:00 de la noche de este #18Nov, los devotos de La Chinita concentrados en la Plazoleta de la Basílica de Nuestra Virgen de Chiquinquirá, le cantaron el cumpleaños y dedicaron serenatas a la Reina Morena. 📽️: @gportillo19. pic.twitter.com/HXJHvK1A0J — Radio Fe y Alegría Noticias (@radiofeyalegria) November 18, 2021

Justo a las cuatro de la tarde volvió el pueblo a encontrarse para escuchar la misa del 18 de noviembre y celebrar en unión como de costumbre. El único año en el que se festejo este día a distancia fue en el 2020, con la llegada de la pandemia. En esta ocasión, aunque no hubo procesión, existió el contacto con medidas de bioseguridad y hasta un recorrido por el «María Móvil».

«Milagro, el 18 de noviembre hubo un milagro»

«La Chinita me ha dado muchos milagros; no me abandona y yo no la abandono», dijo una de las feligresas que llegaba desde Santa Lucía a la Basílica en compañía de su familia.

«Esto es un día muy bonito, muy bonito. Hace muchos años le pedí a la Virgen que me diera una niña, no podía tener hijos y se va a llamar Chiquinquirá y aquí está: Elider Chiquinquirá. Luego vino Victoria Chiquinquirá. Todos los 18 estoy aquí con ellas, las niñas», expresó Derwin Traspalacio, padre de cuatro niñas.

«Yo le digo mucha fe que todo va a cambiar», añadió Derwin. Una de sus hijas vestidas con la manta guajira colorida también compartió con Radio Fe y Alegría Noticias su felicidad y confesó que tiene una colección de mantas Wayúu que usa para cada 18 de noviembre.

Otro de los devotos que trabaja como cepilladero desde hace 30 años, Henrique López, contó que durante la tarde no logró vender mucho, pero eso no le bajó el ánimo. Como cada año que va a trabajar en la Plazoleta, le pide a «La Chinita» salud para él y toda su familia.

«Siempre le he tenido fe. La fe mueve el cielo y las montañas», fueron las palabra con las que cerró sus declaraciones, al momento en que sonaban las campanas anunciando la Eucaristía. Posteriormente, el Monseñor José Luis Azuaje envió un mensaje a la feligresía para que confíen en el llamado de Dios a la novedad.

🗣️ Monseñor José Luis Azuaje: "La novedad se sustenta en el valor de la fe que tengamos, si crees firmemente sucederá. Dios siempre está manifestando su llamado a cada uno de nosotros y lo hace a través de un pueblo, pero hay mucho ruido para escuchar". — Radio Fe y Alegría Noticias (@radiofeyalegria) November 19, 2021

Feligreses escuchan la misa. Foto: Radio Fe y Alegría Noticias

Enciendido y Las Águilas triunfan en su honor

Las Águilas del Zulia se llevaron el triunfo con pizarra 7-6 frente a los Tiburones de La Guaira, una victoria para honrar a la Patrona de los zulianos.

La fanaticada desde el estadio Luis Aparicio «El Grande» de Maracaibo sintió la presencia de la Virgen que cumplió el deseo de los zulianos, ganar el 18 de noviembre el «Juego de La Chinita».

También se festejó el día de la Virgen con el encendido del «Ángelito» de Amparo, en señal de que comenzó la feria. Esta pieza está ubicada en la sede de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y puede verse desde todos los rincones de la ciudad.

Además en varias plazas se realizó el encendido de las luces que anuncian la llegada de la Navidad.

Juego de béisbol que se realiza cada 18 de noviembre en Maracaibo, Zulia. Foto: Radio Fe y Alegría Noticias.

Encendido del Angelito en la ciudad de Maracaibo. Foto: Radio Fe y Alegría Noticias.