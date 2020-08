Solo 50 personas de las 110 indultadas están detenidas

Los abogados y directores del Foro Penal venezolano, Gonzalo Himiob y Alfredo Romero, se pronunciaron en torno al anuncio de indultos presidenciales hecho este lunes.

Romero informó que de los 110 nombres que conforman la lista, solo 50 son presos por razones políticas, 23 están excarcelados bajo medidas cautelares y los otros 37 estaban sujetos a investigación pero no tenían restricciones de libertad.

Destacó que de las 23 personas excarceladas, hay 7 que ya tienen libertad plena por lo que “no sabemos el sentido de haber incluido a personas que han admitido hechos, han sido condenadas y liberadas”.

Romero indicó que 5 de los 50 presos políticos están detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin de El Helicoide), mientras que otros 11 están en la cárcel de Ramo Verde, 11 están bajo arresto domiciliario, 4 están en la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales de Barquisimeto, 4 en las FAES de Caracas, 3 en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Caracas, 3 en la sede del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) de Barquisimeto y 1 mujer en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof).

Himiob recordó que aún no se ha hecho público el decreto que contiene los indultos presuntamente en su artículo número 1. Tampoco la Gaceta Oficial, ni ha habido alguna excarcelación basada en tal decreto.

“La prudencia impone no sacar conclusiones jurídicas o fácticas hasta que el decreto esté disponible y pueda ser analizado, y más allá, hasta que no se conozca cómo será aplicado e interpretado. Hasta esta hora no se ha hecho público”, insistió Himiob en su perfil de Twitter.

Hasta este fin de semana, el último del mes de agosto, el Foro Penal registró 389 pesos políticos en el país.

Sin delitos, no hay nada que “perdonar”

Para el abogado Joel García, quien ha defendido a varios dirigentes y personalidades ligadas a la oposición venezolana, el indulto no es la figura que debería aplicar para los anuncios hechos.

“En Venezuela hay indultos de tipo procesal cuando una persona es condenada. Sin embargo, tenemos antecedentes de que en pleno proceso, son indultadas”, explicó.

Es por ello que, según indicó, “lo que cabría en estricto derecho es el sobreseimiento de la causa contra esa persona y no un perdón porque aquí no están perdonando nada. Aquí hay muchas personas que son inocentes”.

Sobre esto, recordó los casos de sus representados Roberto Marrero y Demóstenes Quijada quienes figuran en la lista divulgada pero “no han cometido delito alguno, por lo tanto no pueden perdonarles absolutamente nada”.

García explicó que dicho decreto debe ser publicado en Gaceta Oficial e inmediatamente después debe ser ejecutado. “Ojalá que los órganos de seguridad no hagan lo mismo que en otras oportunidades que el juez decreta la libertad pero ellos ejecutan cuando les da la gana”, acotó.

Precisamente este lunes, García acudió al Palacio de Justicia, en Caracas, junto al diputado Juan Requesens para su respectiva audiencia, pero nunca fue trasladado.

Requesens no está incluido en la lista de diputados indultados en el decreto presidencial.