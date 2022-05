Francisco: “Deténganse, detengan la guerra”

“Deténganse, detengan la guerra”, es el llamamiento que lleva gritando desde el pasado 24 de febrero, el Papa Francisco, cuando los ejércitos rusos invadieron Ucrania.

Francisco reveló que ha pedido viajar a Moscú para reunirse con el presiente ruso, Vladimir Putin, para pedirle que detenga la guerra en Ucrania, pero que aún no ha recibido respuesta, según una entrevista que publica el diario «Corriere della Sera».

Bergoglio recuerda los esfuerzos que está haciendo, junto con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, para acabar con tanta muerte y destrucción en Ucrania.

A lo largo de la entrevista el Papa Bergoglio pone en fila todos los intentos y repite varias veces que está listo para ir a Moscú.

“Todavía no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no pueda ni quiera realizar este encuentro en este momento”, dijo desconsolado al ver que no pasa nada.

Por el momento dejó claro que no irá a Ucrania. «Siento que no tengo que ir. Primero tengo que ir a Moscú, primero tengo que reunirme con Putin. Pero yo soy sacerdote, ¿qué puedo hacer? Hago lo que puedo. Si Putin abriera la puerta…», avanzó.

Según el Corriere della Sera, la preocupación del Papa Francisco es que Putin, de momento, no se detendrá.

Pocas son las esperanzas

El pontífice negó que el jefe de la Iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, pueda colaborar a detener a Putin pues en la conversación por videoconferencia que tuvieron, «los primeros veinte minutos me leyó todas las justificaciones de la guerra».

La conversación publicada en el Corriere della Sera sobre la guerra finalizó con una síntesis pesimista: “No hay suficiente voluntad de paz”, es la amarga observación de Francisco “la guerra es terrible y debemos gritarlo” (…) “Soy pesimista, pero debemos hacer todos los gestos posibles para detener la guerra”.

Durante la entrevista el pontífice reveló además que en su reciente encuentro con el presidente húngaro, Víctor Orban, este le aseguró que los rusos «tienen un plan y que el 9 de mayo todo habrá terminado».