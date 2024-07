Freddy Bernal: Un gobierno de la derecha no aguantaría un año

"Yo me imagino cómo será Freddy Bernal en la oposición, cómo será la dirigencia nuestra en la calle, peleando por los derechos del pueblo contra un gobierno fascista. No nos aguantan un año, van a tener que renunciar. Pero eso es una pesadilla que nunca va a ocurrir", dijo Bernal.

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, habló sobre una hipotética victoria de la oposición venezolana en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Según Bernal, en caso de que haya un nuevo gobierno, “no aguantaría un año” al frente del país.

El jefe de gobierno regional del estado Táchira se ufanó del control que tienen por poseer el dominio de mayoría de las gobernaciones y alcaldías del país.

“Un gobierno de la derecha no aguantaría un año. Nosotros en la oposición, con la Asamblea Nacional, 20 gobernaciones, 220 alcaldías y el poder popular…”, enfatizó el manadatario local.

El gobernador del estado occidental, auguró que en caso de que el actual gobierno nacional que lidera el presidente Nicolás Maduro pierda las elecciones, las calles de Venezuela se llenarían de protestas y otras acciones en defensa de los “derechos del pueblo”.

“Yo me imagino cómo será Freddy Bernal en la oposición, cómo será la dirigencia nuestra en la calle, peleando por los derechos del pueblo contra un gobierno fascista. No nos aguantan un año, van a tener que renunciar. Pero eso es una pesadilla que nunca va a ocurrir”, manifestó desde la residencia del gobernador en Táchira.

El dirigente recordó que sufrieron una derrota electoral cuando el fallecido Hugo Chávez lanzó la propuesta de reforma constitucional y ésta fue rechazada por la mayoría de los venezolanos.

“Nosotros perdimos la reforma constitucional y el comandante Chávez aceptó. Perdimos la Asamblea Nacional, que fue muy duro; a mí me dieron una pela en Catia. Cada vez que hemos perdido, hemos entregado. En el supuesto negado de que perdiéramos, que eso no va a ocurrir, no tengan la menor duda del talante democrático del presidente Nicolás Maduro y de nosotros”, destacó Bernal.

ÚLTIMA HORA | Freddy Bernal: "En el supuesto negado que perdiéramos, que eso no va a ocurrir, no tenga la menor duda del talante democrático del presidente Maduro".



"No nos aguantan un año (en la oposición), van a tener que renunciar y salir corriendo" https://t.co/3DkzEm0BuC pic.twitter.com/2NF0egvpHW — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) July 15, 2024

