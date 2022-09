“Frontera con Colombia nunca debió cerrarse”, asegura experta

Ana Marleny Bustamante, representante de Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI), expresó este martes 13 de septiembre que el anuncio de la apertura de la frontera con Colombia es de gran satisfacción ya que considera que este cierre nunca tenia que haber ocurrido.

Asimismo, indicó en Punto y Seguimos por Radio Fe y Alegría Noticias que el cierre de la frontera afectó directa o indirectamente a alrededor de 400 millones de personas, es decir, “casi toda suramérica”.

Pero afectó de una manera más directa a Venezuela y Colombia quienes poseen unas 70 mil habitantes.

“Ponle más en particular a las personas que trabajan en la frontera con Colombia un 10% de la población total. Son como 7 mil personas afectadas por este cierre de la frontera”, aseguró.

Bustamante enfatizó que lo más perjudicial radicó en la libertad de movimiento, y ésta limitó las oportunidades de producir y de comerciar.

El cierre no trajo nada positivo

Por otra parte, consideró que el cierre de frontera no trajo nada positivo para las personas y que ahora el reto más importante es no volverlo hacer, ya que esta acción no resuelve los problemas.

Además, señala que esta reapertura es una oportunidad para una unión institucional entre los países, pues esto podría ayudar en la realidad de muchas personas que están entre Venezuela y Colombia.

“Que no tenga que hacer un colombiano y un venezolano para adquirir un bien de salud o particular, tenga que arriesgarse a pasar por una trocha donde se expone no solo a la intemperie, sino a grupos irregularidades que se encuentran por esas zonas”, manifestó.

Consideró que el restablecimiento de relaciones entre los países, por lo menos resuelve este problema preocupante.

De igual forma, resaltó que por supuesto generará más empleo, pero será un reto para Venezuela ya que su economía no es la misma.

“Es importante resaltar que nuestro país no es solo un lugar para vender, sino también uno que hay que ayudar a rescatar”, precisó.