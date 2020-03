Funcionarios de la PNB se movilizan en colas en Tucupita

Los uniformados ni siquiera cuentan con algún vehículo, por lo que, tras haber armado un puesto móvil de vigilancia, en la mayoría de los casos, deben pedir aventones para lograr regresar pronto a sus comandos, según constató Radio Fe y Alegría Noticias.

Los recorridos a pie que realizan algunos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en Tucupita en su retorno a sus comandos, han sido cuestionados por algunos deltanos.

De acuerdo con un propietario de un carro, los uniformados de la Policía Nacional suelen pararse en las esquinas de la capital deltana para pedir “cola”. Ellos ni siquiera cuentan con transporte.

“Yo ya los había visto varias veces al mediodía, hasta que me tocó a mí. Ellos me dieron la voz de alto, y yo pensé que era un procedimiento policial, pero me sorprendí cuando me pidieron la cola, me pidieron el favor de llevarlos a su comando”, informó el conductor quien prefirió resguardar su identidad la mañana del viernes 28 de febrero del 2020.

El deltano aseguró que los funcionarios solicitan aventones todos los días.

A los funcionarios de la PNB se han visto caminar por algunas calles de Tucupita, donde también montan alcabalas móviles durante todo el día.

Esta labor es bien recibida por los deltanos al asegurar que se sienten resguardados.