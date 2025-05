Fundación Dios Ayúdame a Ayudar busca mejorar la vida de niños con hidrocefalia en Maracaibo

Por Ángel Valencia | Radio Fe y Alegría Noticias

“En el 2018, nació la fundación para ayudar a cualquier persona, pero en 2019, tuve en mis manos una niña con hidrocefalia por primera vez y desde allí, me concentro en eso”, así contó en el programa Voces de la Ciudad la presidenta de la fundación Dios Ayúdame a Ayudar, Johandri Castro, sobre los inicios de la institución.

La fundación Dios Ayúdame a Ayudar opera en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, y se encarga de prestar apoyo a los niños que sufren patologías como la hidrocefalia, tumores cerebrales y microcefalia.

Castro explicó que el proceso de selección de los niños que reciben apoyo por parte de la fundación se basa en el seguimiento de su patología junto con médicos especializados en el área. También ayudan a los padres a entender la situación de sus hijos.

“Nos dejamos orientar por neurólogos y neurocirujanos quienes nos explican cuál es el tipo de válvula requieren, cuál es su tipo de cirugía, cuál es su condición de hospitalización, pero siempre se enlaza con papá y mamá porque, muchas veces, no tienen la cultura sobre lo que es la hidrocefalia”, explicó Johandri.

No hay cultura de cómo atender la hidrocefalia

Siguiendo esa misma línea, la fundadora de Dios Ayúdame a Ayudar indicó que la hidrocefalia es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en los espacios que hay dentro del cerebro y que le causan daños.

No obstante, Johandri aseguró que no hay un nivel de cultura sobre la hidrocefalia en Maracaibo ya que la información es muy baja. Ante esto, hizo un llamado a las familias y a la sociedad a no abandonar a los niños con esta patología.

“Hay que romper la barrera de la información. Existen papás que me dicen que no les dan calidad de vida a los niños, no les explican y solo les dan esa respuesta drástica, motivando a que no exista cultura sobre esta condición. Estamos buscando crear campañas, actividades y cursos que inviten a pensar en que, a pesar de tener una válvula, los niños pueden ser felices”, aseguró.

