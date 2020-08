García Carneiro confirmó su diagnóstico de COVID-19

View this post on Instagram

Querido pueblo de La Guaira cumplo con informarles que he resultado positivo de covid-19 tras realizarme las debidas pruebas. Ante una posible sospecha he tomado la previsión de comenzar a aplicarme el tratamiento correspondiente. Siempre de la mano de Dios y con gran voluntad para superar adversidades estamos seguros que en pocos días seguiremos junto a ustedes construyendo el estado modelo.