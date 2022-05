Gerardo Blyde afirma que hay probabilidades de reactivación del diálogo

El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, afirmó este viernes 6 de mayo en la Universidad Católica Andrés Bello, que existen probabilidades de la reactivación del diálogo entre el oficialismo y oposición en México, cuyo proceso está detenido desde el 16 de octubre de 2021 a raíz de la extradición de Álex Saab a Estados Unidos.

A través de una actividad organizada por el Frente Amplio en la mencionada casa de estudios, Blyde resaltó que para que suceda esta reactivación del diálogo es necesario que “existan dolientes”; y que a su vez presionen para que las partes involucradas lleguen a un acuerdo a beneficio de los venezolanos.

La jornada tuvo como objetivo entregar propuestas a los representantes que conforman a la oposición, para que se discutan en la mesa de negociación.

En ese sentido, el también abogado reiteró que es necesario “convertirnos en dolientes” para presionar a ambos sectores y finalmente alcanzar acuerdos.

Venezuela no se arreglará si se levantan las sanciones

Adicionalmente, el exalcalde del municipio Baruta, comentó que el país no se arreglará si se levantan las sanciones. A su juicio, es necesario que se alcance un nivel de convivencia para poder resolver la crisis del país; y que a su vez, esto sea a través de la negociación.

“No negocian quienes no están en conflicto. Si usted está de acuerdo con una de las partes, por ejemplo, con la parte que está en el poder y que tiene secuestrada las instituciones y la posibilidad de tener democracia, y acompañó a los partidos judicializados, usted no está opuesto a lo que está sucediendo y no puede pedir que lo representemos nosotros, a lo mejor los representa la otra parte», dijo.

