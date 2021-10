Gerardo Blyde: «ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano»

Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, leyó un comunicado en donde asegura que «ninguna persona es más importante que el pueblo venezolano», esto en referencia a la suspensión de la participación de la delegación del Gobierno nacional en el proceso de diálogo que se desarrolla en México por la extradición de Álex Saab a Estados Unidos.

«Vinimos a cumplir con el pueblo venezolano, a trabajar en el proceso e negociación que iniciamos el pasado 13 de agosto en esta ciudad de México. Lamentablemente la delegación de Maduro no llegó, produciendo un nuevo retraso. La profunda crisis humanitaria que afecta a nuestro pueblo, los millones de venezolanos que han tenido que emigrar para buscarse un futuro que el país no les brinda, así como la inexistencia de instituciones democráticas apegadas a la Constitución, no puede esperar. Ninguna persona es más importante que el pueblo venezolano», dijo Blyde en una rueda de prensa.

En ese sentido, exhortó a la delegación que representa al Gobierno nacional a «reanudar cuanto antes las sesiones (de negociaciones) en México para producir los acuerdos necesarios».

Este domingo 17 de octubre iba a reanudarse las negociaciones entre representantes de la oposición y el mandatario nacional, Nicolás Maduro, sin embargo, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informó que el Gobierno de Venezuela suspendió su participación en la mesa de diálogo en solidaridad por la extradición del empresario colombiano Álex Saab.

«Durante casi 500 días los Derechos Humanos de Álex Saab han sido violados por el Gobierno de Cabo Verde. Esta acción contra Saab constituye una nueva agresión contra nuestro país por parte de Estados Unidos», expresó el jefe de la delegación del Gobierno.

Agregó que Venezuela llevará el caso Saab ante todas las instancias de derechos humanos «y en virtud de esto suspendemos nuestra participación en las jornadas de diálogo que estábamos llevando en México».