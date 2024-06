Gobernador de Bolívar se compromete a solventar problemáticas de Sural y CTA

Este 13 de junio el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, se reunió en asamblea con trabajadores de las empresas privadas Suramericana de Aleaciones y la Comercial y Técnica del Aluminio (CTA), donde se comprometió a dar respuesta a la problemática de los trabajadores, quienes exigen volver a sus puestos de trabajo luego de 7 años de cierre técnico.

“Hay un problema en el caso Sural y CTA que lo llevan los dirigentes sindicales que es lo normal. Ellos hicieron un expediente de ese problema y yo le he hecho seguimiento por los medios porque yo soy el gobernador, pero cada quien debe dedicarse a su trabajo particular. Cuando la cosa ya no tiene solución, entra el sindicalista mayor que es el gobernador y se pone al frente del lado de los trabajadores siempre. Hay que sustentar la decisión y yo elevarla al más alto nivel. Esta misma semana que viene iría yo al Ministerio del Trabajo y le llevaría la propuesta de los trabajadores de CTA. Para que comencemos juntos a la recuperación de esas empresas, puestos de trabajo y desarrollo”, alegó Marcano en su intervención para los trabajadores.

El gobernador aseguró que estaría elevando esta queja al Ministerio el Trabajo para rescatar estas compañías y restituir a los obreros a sus oficios. Asimismo, indicó que se le dará prioridad a la problemática por tratarse de una situación que pone en riesgo la estabilidad de muchas familias guayanesas.

Protección del proceso social del trabajo

“Esta es una problemática conocida en Guayana y a nivel nacional que ha traído desidia y desastre a las familias de Sural y CTA. Hoy como representante sindical de la empresa, queremos solicitar al Gobierno nacional y a la máxima autoridad del estado, la aplicación del artículo 149 de la ley para dignificar a las familias de los trabajadores de Sural. Los trabajadores de Guayana escuchamos su programa de radio (del gobernador Ángel Marcano) y nosotros le tomamos la palabra. En una ocasión usted dijo que ningún patrono iba a atropellar a ningún obrero de Guayana, que usted no lo iba a permitir. Pensamos y dijimos: si el gobernador del estado Bolívar tiene la solución de nuestro problema, haremos lo imposible para acercarnos a él”, manifestó Winder González, secretario de organización del sindicato de Sural, quien dio inicio a la asamblea.

El artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras establece que “en los casos de cierre ilegal, fraudulento de una entidad de trabajo, o debido a una acción de paro patronal, si el patrono se niega a cumplir con la providencia administrativa que ordena el reinicio de las actividades productivas, el ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social podrá, a solicitud de los trabajadores y mediante resolución motivada, ordenar las ocupaciones de la entidad de trabajo cerrada y el reinicio de las actividades productivas en protección del proceso social del trabajo”.

Sobre esto, los trabajadores exigen que la compañía reinicie sus actividades, ya que se había conversado sobre un presunto arranque para el mes de marzo. La información que poseen los trabajadores es que la compañía recibió ingresos a través de un inversionista colombiano; sin embargo, continúan sin tener noticias sobre su reincorporación.

En caso de ser despedidos, tampoco han recibido el pago de sus prestaciones sociales y beneficios contractuales.

Debacle productiva que dio lugar a la crisis

La causa del cese de actividades en una serie de empresas privadas en Guayana fue una consecuencia de la crisis de las empresas básicas de Guayana. Empresas como Ferroven, CTA y Sural dependían de la materia prima y la alianza con estas compañías; sin embargo, la crisis económica provocó que estas no pudiesen cumplir con sus compromisos.

Según el relato de los obreros, el cese de actividades data del año 2018, ya para 2019 CVG Venalum, quien proveía el aluminio requerido por Sural y CTA, estaba con todas sus celdas reductoras de aluminio apagadas.

Esta situación llevó a que las compañías cerraran, ya que se desconocía hasta cuándo estarían en estas condiciones. Muchas de ellas, como es el caso de Sural, mantuvo a sus trabajadores “activos” pagando sus salarios, puesto que el monto es pírrico; no obstante, ante la indexación del bono de alimentación en 2023, estos pagos fueron suspendidos.

Al preguntarle al gobernador cómo planea reactivar estas empresas, cuando persiste la crisis en el parque industrial, Marcano aseguró que hay suficientes recursos para estas gestiones.

“La materia prima de esas empresas dependen de Venalum y Venalum tiene una producción de más de 8000 toneladas por mes, ellos no consumen en el mes 8000 toneladas. Yo fui el presidente de todas esas empresas del sector aluminio y conozco la realidad de estas empresas”, cerró.

