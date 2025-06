Gobierno anuncia que incautó más armas que venían desde Trinidad y Tobago

El ministro de Interior, Diosdado Cabello informó que se trata de un segundo lote de armas que venía al país desde Trinidad y Tobago y las incautaron en medio de un operativo de seguridad.

“Nosotros anunciamos un operativo y ayer agarraron otro lote de armas en un sitio en el oriente de Venezuela, parte de estas armas las traen desde Trinidad, de ese país las están trayendo”, dijo durante su programa de televisión.

¿El gobierno de Trinidad y Tobago está relacionado con las armas?

Cabello aseguró que, un portal digital publicó que en Trinidad se perdieron 100 mil cartuchos de municiones y eso hace pensar que que “ocurre algo”.

Set trata del portal La Tabla, “fue una investigación que hizo dicho portal y cuando decimos que ocurre algo, ellos (Trinidad y Tobago) se ofenden”.

Diosdao Cabello dijo que, “uno de los detenidos es proveniente del país caribeño y confesó que las armas vienen de allá. No decimos las intenciones de lo que iban a hacer con las armas para no caer en los detalles y detrás de eso, está el narcoparamilitarismo y la política opositora en Venezuela, que no tiene escrúpulos, que es capaz de aliarse con quien sea con tal de llegar al poder en el país, pero no han podido, ni podrán”.

Relaciones entre los dos países

El pasado 10 de junio, los Gobiernos de Venezuela y de Trinidad y Tobago acordaron “abrir canales diplomáticos”. El ministro de exteriores de la isla se reunió con el embajador venezolano Álvaro Sánchez para explorar canales de diálogo.

El ministro de Asuntos Exteriores trinitense, Sean Sobers, y el embajador de Venezuela en Trinidad y Tobago se reunieron después de que el presidente, Nicolás Maduro, afirmara la semana pasada que un “grupo de terroristas” intentó ingresar a su país desde la nación vecina.

“Durante la reunión, el ministro Sobers y el embajador Sánchez reconocieron la importancia de la relación fraternal de larga data como países vecinos que comparten fuertes lazos culturales e históricos”, dice un comunicado de las autoridades trinitenses.

