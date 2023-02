Gremio docente de Lara cuestiona “silencio sepulcral” del gobierno ante las protestas

A más de un mes de protestas continuas por parte del gremio docente en el estado Lara, este viernes 10 de febrero nuevamente salieron a las calles por sus reivindicaciones salariales y cuestionan el “silencio sepulcral” del gobierno ante estas manifestaciones.

La concentración inició desde tempranas horas de la mañana frente a las oficinas del Ipasme, en la avenida Libertador, entre las calles 30 y 31 del centro de Barquisimeto, donde participaron docentes de todos los sectores desde el primer nivel hasta educación superior porque la situación de los salarios y estado de las instituciones les afecta a todos, afirmaron.

La profesora Débora Velásquez Valecillos, presidenta de la Asociación de Profesores de la UCLA (Apucla) en el estado Lara, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que “vamos a seguir en la calle porque nosotros somos ejemplo, ya que si un profesor se arrodilla pierde el país porque es muy mal ejemplo”.

Agregó: “el más alto nivel de educación superior mensualmente gana 442 bolívares, ese profesor tiene posgrado, doctorado, posdoctorado, experiencia y años acumulados en la universidad que no están siendo remunerados como debe ser, al igual que le sucede a todos los docentes del país”.

Además destacó que “con 442 bolívares, al establecerlo a lo que es canasta básica, se reduce a la ingesta de comida, lo que implica que además no tengo para medicinas, lo que implica que no tengo ni para la recreación y me ayudo con el apoyo de mi familiares e hijos”.

La profesora Valecillos también comentó que las actividades en la calle por parte de los trabajadores públicos en la región no cesarán, por lo que las actividades escolares no se regularicen por completo debido a la falta de respuesta por parte del gobierno nacional.

