Gremio educativo de Lara denunciará suspensión de sueldos

Los gremios sindicales del Colegio de Profesores y Licenciados en Educación del estado Lara recientemente se reunieron en asambleas para anunciar que próximamente presentarán una denuncia ante la Fiscalía y Defensoría del Pueblo sobre la suspensión de sueldos y salarios a trabajadores del gremio educativo que presentan afectaciones de salud.

A unos 700 trabajadores que pertenecían a la nómina del Ministerio de Educación les suspendieron sus salarios y otros beneficios. Estas personas están en un proceso de incapacidad por situaciones de salud y, al no recibir sus salarios, tienen afectadas su alimentación, seguridad social y los bonos que entrega el gobienro a traves del sistema Patria.

Adicionalmente, resaltaron que hay también incumplimiento en los procesos administrativos y legales y que las instituciones educativas en la región no protegen a su personal. Sin embargo, los representantes gremiales no precisaron cuándo será el día exacto que formalizarán la denuncia ante los organismos estatales, solo indicaron que ésta será la acción en los próximos días.

Hay más de 50 denuncias

Hace una semana, los docentes activos y jubilados se reunieron para estudiar el caso de los trabajadores de la educación a los que se les suspendió el sueldo de manera arbitraria.

Marisela Hernández, secretaria del Colegio de Licenciados en Lara, informó que personalmente recibió unas 50 denuncias individuales sobre esta situación que refleja una lista de 700 personas afectadas en toda la región larense.

Luis Arroyo Cortez, presidente del Colegio de Profesores en la entidad, expresó que estas acciones se hacen sin “el debido proceso administrativo y legal. El salario es intocable”, aseguró.

Norkys Álvarez, una de las docentes afectadas, indicó que le niegan el proceso de jubilación. “No estoy pidiendo nada que no me haya ganado con esfuerzo. Yo di clases, realicé mi trabajo y me corresponde mi jubilación”, dijo.

Con información de María Gabriela Álvarez | Radio Fe y Alegría Noticias

