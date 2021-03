Gremios de enfermeras protestaron en tres municipios de Guárico

Simultáneamente en tres municipios del estado Guárico la mañana de este miércoles 3 de marzo, se llevaron a cabo varias protestas de enfermeros y personal de salud, exigiendo reivindicaciones salariales.

La presidenta del Colegio de Enfermeros, Petra Malavé, declaró que nuevamente el personal de enfermería alza su voz pidiendo salario justo y en dólares.

“Hoy los enfermeros del hospital Israel Ranuárez Balza del municipio Roscio, los enfermeros del hospital Francisco Urdaneta Delgado del municipio Miranda y los enfermeros que vienen protestando desde toda una semana, del Francisco Torrealba de Altagracia de Orituco, en una sola voz piden al ejecutivo nacional que se aboquen al aumento del salario, porque es imposible seguir viviendo en las condiciones donde el enfermero cobra quincenalmente 1.500 bolívares, cuando la canasta básica están por el orden de los 600 dólares”.

“Es por eso que hoy los enfermeros del estado Guárico, le piden, le exigen al gobierno nacional que dolaricen el salario para poder cubrir sus necesidades básicas y siempre cuidando por supuesto las emergencias y las urgencias de todos estos hospitales”, finalizó diciendo Malavé.

Por su parte, Karla Brito, enfermera del hospital Israel Ranuárez Balza en San Juan de los Morros, demandó un salario digno para evitar que sus colegas del gremio sigan abandonando sus puestos de trabajos.

“Ya tiene mucho tiempo que el personal de salud está renunciando porque le va mejor como buhonero, uno gana mucho más de buhonero que ir a trabajar al hospital”.

“Y los que ahí estamos, estamos luchando para mantenernos por la salud, por la carrera que estudiamos, por la vocación”, destacó.

Brito indicó que a ella le ha tocado trabajar de otro oficio para poder llevar la comida a la casa, a pesar de que algunas veces sus familiares que están en el extranjeros la apoyan.

“Mi tío tiene un negocio de ventas de arepas y ha vendido arepas con mucho orgullo, me ha tocado limpiar casas de amigos y también lo he hecho, me ha tocado cuidar muchachos, también me ha tocado y también lo he hecho, eso no denigra a nadie”.

“Estamos en tiempos difíciles y hay que hacerlo y para poder llegar con algo a mi hija en la casa, con algo sustentable al menos con una comida básica”, confesó la enfermera.

La profesional aseguró que otros de los problemas que están discutiendo en mesas de trabajo con la dirección de salud en el estado, es la falta de transporte y el poco apoyo que tiene el personal de salud cuando se enferman de COVID-19 en sus faenas diarias.

“Estamos en las calles, en las carreteras, pidiendo colas para poder llegar a nuestros sitios de trabajos y lo menos que esperamos es una atención”.

“Un llamado que se le hizo a la doctora, que cómo es posible que el personal que se ha enfermado con COVID, y no teníamos sencillamente para los medicamentos, era poco el apoyo de la institución para los medicamentos”, comentó Brito.