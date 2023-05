Gricelda Sánchez: tiene que haber elecciones libres en las organizaciones sindicales

Gricelda Sánchez, dirigente sindical y presidenta de Fordisi, enfatizó que al igual que en el país, las organizaciones sindicales deben tener elecciones libres con una participación masiva, donde se vea la representación de todos los trabajadores que puedan decidir quién va a ser su voz ante los gremios.

“No puede ser que en un país donde hay 500 mil docentes, nosotros tengamos nueve federaciones. Eso es inconcebible y es parte de los errores que se cometieron en el pasado, pero que nosotros no podemos seguir repitiendo. Tenemos que buscar la forma de que exista una unificación de estos movimientos y que se fortalezcan efectivamente los que representan a los trabajadores”, dijo en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias.

Denunció que de las nueve federaciones que existen, solo una está en la calle respaldando a los maestros, por lo que consideró que debe revisarse lo que se están haciendo mal. Agregó que se requiere de organizaciones sólidas con gente dispuesta a trabajar por el cambio positivo para Venezuela.

Para Fordisi, los líderes sindicales tienen que estar comprometidos con su trabajo, contar con un perfil intachable, saber escuchar el clamor del gremio, poseer un alto compromiso con la reconstrucción de la educación, con valores consolidados, amor por lo que hacen y que vengan de las escuelas.

Para ello, la dirigente recomendó convocar a elecciones libres donde participe el Ministerio del Trabajo por ser el órgano encargado de los comicios. Agregó que no pueden manejarse autónomamente por quienes están allí ya que, a su juicio, daría paso a las reelecciones.

“Hay elecciones que se han hecho últimamente en el país donde no votan ni siquiera 50 personas. Entonces, ¿puede ser legítima una organización que tenga 3 mil afiliados y que no voten ni siquiera 50 maestros? Eso no puede ser legítimo, no estás representando realmente a los trabajadores”, sostuvo.

Añadió que están trabajando para que sean posibles esas renovaciones y tienen muy buena articulación con los organismos encargados de dichos procesos.

Organizaciones sindicales desarticuladas

Según Sánchez, muchos educadores están desasistidos porque la dirigencia sindical no está funcionando, sobre todo en regiones como Guárico, Delta Amacuro, Portuguesa y Trujillo. Dijo que desde allí les escriben a través de las redes sociales para denunciar conflictos laborales y su equipo les brinda orientación legal y herramientas para resolver el problema.

En caso de que se agrave, ellos gestionan el caso directamente con las personas encargadas del Ministerio de Educación, siempre y cuando tengan toda la información necesaria. “Funcionamos por Twitter, Instagram y también tenemos muchísimos grupos de WhatsApp con más de 3,000 contactos de maestros y gente vinculada al sector educación”, explicó.

Agregó que esa desorganización solo beneficia al gobierno y que en dos años sentados en una mesa de negociación, lo único que se logró fue perder sus primas.

Finalmente, hizo hincapié en que es necesario que el gobierno se aboque a recuperar el salario de maestros, empleados y obreros, invertir en el programa de alimentación escolar, infraestructura y servicios básicos en los planteles; así como restituir el ticket estudiantil y hacer una reforma curricular.

