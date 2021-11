Guaidó: aspiro lograr la libertad de Venezuela

El principal líder de la oposición, Juan Guaidó, manifestó que su aspiración es lograr la libertad de Venezuela.

En una entrevista concedida a Radio Caracas Radio este miércoles 10 de noviembre, Guaidó señaló que no es momento de una lucha de partidos políticos.

«Mi mandato es muy claro, y me apego a la Constitución, a la defensa de lo que nos queda hoy en Venezuela de vida Republicana, que es el mandato del artículo 233 el cual es lograr elecciones libres. (…) No es un tema de Juan Guaidó, mi aspiración es ver libre a este país. Las aspiraciones presidenciales de cualquiera serán posibles solo en democracia, no es momento de una lucha de partido», expresó.

Respecto a la negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro indicó que lo importante es la solución política al conflicto y por eso se están llevando a cabo las negociaciones en México.

«La solución a la tragedia que vivimos los venezolanos pasa por elecciones libres, eso pasa por un acuerdo y México es un mecanismo», acotó.

«Para nosotros son importantes varios elementos: claridad en el objetivo de primero, elecciones libres y justas en Venezuela como desenlace a este conflicto, que la gente pueda elegir», agregó.

En ese sentido afirmó que la mayoría de los venezolanos quieren un cambio: «El PSUV se desapareció, son una confederación de egos», dijo antes de señalar que un miembro del Gobierno (José Gregorio Vielma Mora) está siendo investigado por delitos financieros, «más su vinculación con terrorismo y narcotráfico».

Elecciones sin condiciones

Guaidó también alegó que las elecciones del próximo 21 de noviembre no tiene condiciones y garantías.

«Lo que va a suceder el 21 de noviembre, ni le da legitimidad de ninguna manera a Maduro, y ellos van a intentar maniobrar, decir que se votó, pero les saldrá muy mal», declaró.

Asimismo, confesó que no desea ver más víctimas en Venezuela, sino sobrevivientes de un proceso que sanó sus heridos y rescató su país.