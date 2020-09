Guaidó cree que los indultos son una trampa del gobierno

Para el diputado a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, los “perdones” que este lunes 31 de agosto concedió el presidente Nicolás Maduro a más de 100 personas, entre las cuales se incluyen varios parlamentarios nacionales y presos políticos, son una maniobra para legitimar las elecciones legislativas.

Apuntó que este tipo de acciones las ha ejecutado el oficialismo en otras épocas para justamente buscar aceptación en los ámbitos políticos en momentos de crisis.

Guaidó advirtió que estos indultos son “una farsa que está derrotada a nivel legal, político, popular e internacional”. También los calificó como “una trampa y no vamos a caer”.

El ministro de comunicación e información Jorge Rodríguez confirmó al momento del anuncio del decreto presidencial que los perdonados podrían inscribirse como candidatos a las elecciones del 6 de diciembre.

Juan Guaidó aclaró que no se indulta a quien es inocente y no haya cometido delito alguno.

Otra de las supuestas maniobras que denunció es que se utilizarían estas liberaciones “como piezas de canje, mientras sigue la persecución”.

En su mensaje también abogó por los presos militares y funcionarios policiales que no fueron beneficiados en este listado de indultados.

El parlamentario agregó que “todavía existen cientos de presos políticos tras las rejas de la dictadura que debemos liberar”.

Finamente remarcó que esta “ilusión” pudiera ser verdad si se respetase a la AN, se hubiese procedido a la designación constitucional del Consejo Nacional Electoral y la restitución de los partidos y se promoviera la independencia de poderes.

Solo transitar esta “ruta” sería para Guaidó señales claras para abonar a la reconciliación nacional.

Diputados en el exilio como Américo De Grazia, Mariela Magallanes y Luis Stefanelli, incluidos en estos “beneficios”, rechazaron la medida al señalar que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela y porque no cometieron delito alguno y por tanto no son unos delincuentes.