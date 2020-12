Guaidó: La mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN), aseguró que la mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro en las elecciones parlamentarias realizadas este 06 de diciembre.

Según Guaidó en el proceso reinó la extorsión para obligar a los venezolanos a participar en el evento electoral.

“Extorsionan a un pueblo con hambre diciendo que el que no vota no come porque saben que jamás ganarían una elección libre”, expresó.

Aseguró que hasta que Maduro no salga del poder no habrá una salida a la crisis del país. Por ello convocó a los venezolanos a las calles este 12 de diciembre, “para expresar la mayoría y determinadamente expresar nuestra voluntad a través de la consulta popular”.