Sinopsis

Guardianes, por la vida y el territorio ancestral es una recopilación de testimonios en los que se cuenta –desde su cosmovisión– cómo y por qué surgieron los guardianes territoriales de la comunidad indígena Uwottüja de Pendare, ubicada a orillas del río Sipapo en el municipio Autana del Amazonas venezolano. La comunidad vive con miedo a raíz del sometimiento que sufre por parte de grupos armados por sus propósitos extractivistas y de narcotráfico. La defensa del territorio y las denuncias contra los grupos irregulares han cobrado la vida de dos líderes defensores del territorio: Freddy Menare, miembro de la Organización Indígena del Pueblo Uwottüja del Sipapo (Oipus), y Virgilio Trujillo, uno de los fundadores de la Guardia Territorial de Pendare.

Ficha técnica:

Tipo de contenido: Sonoro

Año de realización: 2023

Título de la serie: Conuco de historias indígenas en resistencia: un viaje sonoro por la Amazonía venezolana

Equipo realizador: Magno Barros con el apoyo editorial de María de los Ángeles Ramírez Cabello.

Lugar: Autana, estado Amazonas, Venezuela.

Duración: 00:18:18

Para leer la transcripción de la pieza sonora Guardianes, por la vida y el territorio ancestral dale clic aquí.

Guardianes, por la vida y el territorio ancestral

Las presiones por la explotación ilegal de minerales y la incursión de grupos armados en el Amazonas venezolano ha alterado la vida de los pueblos indígenas. Freddy Menare, miembro de la Organización Indígena del Pueblo Uwottüja del Sipapo (Oipus), y Virgilio Trujillo, uno de los fundadores de la Guardia Territorial de Pendare, fueron asesinados en 2017 y 2022, respectivamente, en este contexto violento.

La comunidad indígena Uwottüja de Pendare, ubicada a orillas del río Sipapo en el municipio Autana del estado Amazonas, ha respondido a las coacciones con la creación de los guardianes territoriales que, aunque no ha frenado las amenazas, es un mecanismo de preservación de sus territorios y su identidad cultural.

Este es el camino principal de la comunidad de Pendare, municipio Autana. En la imagen se observan diferentes elementos que conforman su paisaje, como la construcción de viviendas de madera y palma, así como de concreto. Foto: Wakanoticias.

Carlos Morales, amplio conocedor de la cosmovisión de este pueblo indígena, explica cómo se concibe la protección y defensa ancestral del territorio, argumentando que desde su creación estos grupos están regulados por un conjunto de leyes divinas, conocidas como Padapa Mereya Aname, un concepto de entidad espiritual de donde se desprende el todo.

Morales cuenta que la guardia territorial tuvo como fuente de inspiración para su conformación el Ajose Yaguinamo, nombre que usaba la organización de sabios que cuidaba el territorio desde sus orígenes.

“Nuestros ancestros han venido manejando nuestro territorio, espiritualmente ellos son los que controlaban todo antes, eso lo hemos perdido prácticamente, lo estamos perdiendo, nos quedan pocos sabios”, destacó Antonio Bonilla, capitán de la comunidad indígena Pendare. “Por esta zona hay insurgentes, no respetan prácticamente nuestros ríos, día y noche, no nos dejan ni pescar siquiera, porque era día y noche la bulla, cómo uno va a pescar. Entonces, nos pusimos rebeldes, pues, ¿hasta cuándo vamos a seguir sin ninguna protección del gobierno?”, relató.

Al llegar a Pendare, se observa en un punto alto, la casilla de vigilancia de los guardianes territoriales de la comunidad. Desde allí, monitorean el paso fluvial y el acceso al caserío. Foto: Wakanoticias.

Es así como nacen los Guardianes Territoriales en 2020 con el apoyo de más de 130 comunidades del municipio Autana. El capitán Bonilla y Luis López, uno de los guardianes territoriales, justifican su nacimiento al expresar que la protección ancestral de los ancianos ya no es suficiente, por lo que fue necesaria la conformación de un grupo comunitario que le hiciera frente a la invasión de los grupos armados.

La primera víctima de la lucha por los territorios fue Freddy Menare, miembro de la Organización Indígena de ese pueblo en el Sipapo asesinado el 13 de mayo de 2017. Su hermana, Antonia Menare, quien se formó como enfermera para atender al pueblo, dice que desconocía cuán importante era su lucha: “Defendía los sitios sagrados, los ríos que no fueran destruidos como hoy en día, las minas, todo eso, los grupos irregulares, él luchó bastante para evitar la penetración de esa gente, pero no lo logró”.

Antonio Bonilla hace un recuento cronológico de la lucha territorial de Virgilio Trujillo, asesinado en 2022, contando desde sus inicios, pasando por el acompañamiento a las Fuerzas Armadas de Venezuela para la destrucción de bases de los grupos armados irregulares, hasta el momento de su muerte. “Virgilio ya estaba amenazado, él sabía de qué forma él se iba a morir… prácticamente lo dejaron solo después de esa operación, no hubo ninguna protección”, dice respecto a la Operación Autana 2022 que, considera Bonilla, puso en riesgo evidente a Trujillo.

A pesar de las amenazas, Antonia da palabras de aliento a su pueblo Uwottüja y los motiva a no detener la lucha por la vida y el territorio ancestral. “Los que están luchando que sigan luchando, que no tengan miedo y de mi hermano Freddy y mi primo Virgilio, que se haga justicia… Siempre hay un grupo de luchadores, que no se cansen, siempre de frente con el corazón puro, que ustedes algún día lograrán lo que desean: su tierra libre”.

Nota. La serie documental “Conuco de historias indígenas en resistencia. Un viaje sonoro por la Amazonía venezolana” nació de un proceso de cocreación de periodistas y comunicadores indígenas y no indígenas de Venezuela y Colombia, parte de la Red Tejiendo Historias. La coordinación editorial estuvo a cargo del medio independiente Agenda Propia.