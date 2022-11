Guárico: piden reparación de hueco en avenida de la capital

Más de seis meses dañada tiene la calle principal de Santa Rosa, en San Juan de los Morros estado Guárico, producto de que el tubo matriz del agua potable se reventó, lo que generó que la empresa Hidropáez abriera un enorme hueco para reparar la avería, dejando la vialidad completamente deteriorada.

Armando Flores, conductor que transita por esta vía principal, denunció a Radio Fe y Alegría Noticias que la calle “está acabando con el tren delantero de los vehículos que circulan por el sector”.

“Ese hueco ahí lo abrió Hidropáez hace más de seis meses y eso ha sido una indolencia total por parte del gobierno en reparar eso. Cada día es más difícil transitar por esta zona. No sé dónde están los entes gubernamentales que deben encargarse de esa situación”, dijo. “Mientras tanto, los transeúntes van acabando sus carros allí: sus tren delanteros, todos sus amortiguadores”.

Aquiles González, habitante de la calle, indicó que ya han sucedido varios arrollamientos en la zona de carros que evitan caer en el enorme hueco.

“De ahí de las alcantarillas salen cucarachas, ratas. No podemos parar un carro al frente porque la gente nos insulta. Han arrollado como tres o cuatro personas”, señaló.

González indicó que han acudido a la alcaldía y a la gobernación “y todo el mundo se lava las manos como Pilatos y nos dicen: ‘yo no tengo presupuesto, a mí no me venden el asfalto’. Nosotros tenemos que vivir brindado en esa casa, con esa puerta todo el tiempo cerrada. Esa tierra nos agobia, nos paramos con la nariz tapada todos los días”, detalló.

González realizó un llamado a las autoridades para que solucionen el problema. “Les agradecemos a la instituciones, a la alcaldía o la gobernación que el que tenga el dinero, el que tenga la disposición, para que por favor nos ayuden. Se eligieron para que nos ayuden, para que ayuden al pueblo, son empleados de nosotros”, sentenció.

Celina Tablante, una las vecinas afectadas que cuando vino la cuadrilla de Hidropáez la dejaron sin suministro de agua, tuvo que resolver la carencia del servicio pagando para que le pusieran un tubo para poder tener agua en su casa.

“Todas las casas por aquí tienen agua y la mía no. Yo tuve que buscar personas que me pudieran arreglar eso, porque realmente me vi bastante afectada e incluso pusimos la denuncia en Hidropáez y llamamos, y vino un ingeniero y solamente me trajeron unas uniones, para que se las pusieron y no me sirvieron, porque para tener agua tuve que meter una manguera”, explicó.

Tablante comentó que a pesar que están pegados a la tubería matriz, el suministro de agua llega cada ocho días, por lo que mucha veces cuando no viene con presión no le sube agua. “Cuando viene con presión me sube, pero cuando no, realmente para acá no me sube”, contó.