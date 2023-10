La abogada Darlene Zambrano Mejía anunció este viernes 13 de octubre su renuncia como vicepresidenta de la Junta Regional de la Comisión Nacional de Primaria por el estado Guárico.

Así lo hizo saber Zambrano en un comunicado y video que publicó a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter). Explicó que se retira del cargo porque no está de acuerdo con la organización de los comicios previstos para el próximo domingo 22 de octubre.

#ÚLTIMAHORA | 🗣🗳Vicepresidenta de la Comisión Regional de Primarias del estado Guárico, Darlene Esther Zambrano Mejía, renuncia a su cargo citando falta de garantías y claridad en el proceso electoral.#Primarias2023 #Guárico pic.twitter.com/QdCfL33xKq — Dateado (@DateadoNews) October 13, 2023

A su juicio, el proceso final para escoger a un candidato único para las elecciones presidenciales es inviable, pero desea que este camino termine de manera libre, clara y limpia para que toda la ciudadanía venezolana pueda votar y elija a un candidato a beneficio de la democracia.

“En vista de que en reiteradas oportunidades he visto que las cosas no se llevan a cabo como debe ser, hay inconsistencias a solo 10 días para las primarias y esto no va poder subsanar rápidamente. No puedo avalar esto y por eso renuncio y lo hago público”, expresó.

No obstante, pese a su renuncia, Zambrano desea que estas elecciones se den en otra ocasión para así poder escoger a un “candidato real que nos represente”, puntualizó.

Para finalizar, Zambrano anunció que la Comisión Regional de Primaria de Guárico ofrecerá una rueda de prensa el lunes 16 para pronunciarse oficialmente sobre esta renuncia e informar sobre quién asumirá el cargo vacante.

Con información de Xiomara López | Radio Fe y Alegría Noticias

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.