Guárico: transporte pesado en Calabozo exige gasoil

Trasportista de vehículos de carga pesada realizaron este lunes 13 de marzo una protesta pacífica en la Avenida Nicolás Hurtado, de Calabozo estado Guárico, exigiendo suministro de gasoil a precio justo.

John García, uno de los afectados, declaró a Noticias Calabozo que son más de 150 transportistas a los que les redujeron la huella a 40 litros, de los 300 litros que tienen asignados por el Sistema Patria.

“Nosotros tenemos por la huella 300 litros y en ninguna bomba nos llegaron a echar los 300 litros. Lo más que nos echaron fueron 100 litros. Hacíamos colas por 20 días, hasta un mes en la cola en una bomba, para poder surtir algo más de los 100 litros, porque con 100 litros no hacemos ningún viaje. Después nos reducen la huella a 40 litros, que si no hacíamos un viaje con 100 litros, con 40 menos”, expresó García.

Gasoil impagable

García denunció que no le asignaron huella a ninguno de los que están anotados en la lista que ellos tienen y no pueden pagar el gasoil a 0,50 centavo de dólar por litro.

«Hasta los momentos el que no tenía huella no podía echar gasoil. Ahorita a todos los que están aquí nos quitaron la huella, no podemos echar gasoil sino a 0,50. Nosotros a 0,50 no podemos trabajar, porque viene la cosecha; ya tenemos la cosecha arriba y ninguno de estos carros tiene gasoil. Ni siquiera para ir a la parcela a cargar un viaje”, comentó.

El transportista manifestó que conversaron con el gobernador del estado Guárico, José Vásquez, para buscar alguna solución al conflicto, pero lo acordado no es rentable para los afectados.

“Fuimos y hablamos con el gobernador y el gobernador nos prometió que nos iba a tratar de solventar el problema, pero la solución que nos dieron no es satisfactoria, porque lo único que nos prometieron fueron 100 litros, pero no tenemos gasoil ni siquiera para ir al campo”, explicó.

García señaló que están de acuerdo si les venden el tambor de combustible a 25 dólares, como lo hizo el gobierno con los productores para que ellos puedan trabajar.

“Nosotros no tenemos problema que nos cobren el gasoil, pero que sea a un precio razonable. Al productor lo ayudaron y le vendían el tambor a 25 dólares. Nosotros no tenemos problema que nos ayuden igual que el productor, pero a 25 dólares el tambor, porque a 0,50, un tambor son 100 dólares. No tenemos los 100 dólares, no trabajamos desde que terminó la cosecha: la cosecha terminó en diciembre del año pasado. Saca la cuenta, ya vamos llegando a abril, ¿cómo cree que estamos sobreviviendo?”, se preguntó.

Cristian Pérez, otro de los transportistas presente en la protesta, manifestó que 40 litros no son suficientes para mover un vehículo para un viaje, por lo que exige repuesta al problema que enfrentan.

“Todo el transporte pesado necesita del combustible: 40 litros de verdad no es factible para que cada carro pueda hacer un viaje. Necesitamos el apoyo del gobierno: que por favor nos escuchen, que vengan y hablen con nosotros, que nos den una repuesta concreta y sensata. De verdad necesitamos el apoyo para poder trabajar y subsistir”, sentenció Pérez.

