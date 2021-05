Guariqueños reviven su fe con el beato José Gregorio Hernández

Durante los actos religiosos de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, en San Juan de los Morros se inauguró la imagen de 10.5 metros que corresponde a la segunda parada de la ruta peregrina.

Los habitantes de la comunidad El Jobo. muy cercano al Parque La Victoria, donde se encuentra la escultura del nuevo beato, manifestaron su agradecimiento y milagro concebidos al médico de los pobres.

Jorge Ramón Arano, de 63 años, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que él es muy devoto de José Gregorio Hernández, y está a la espera de un milagro porque lleva un año y cuatro meses con unas sondas puestas esperando ser operado de la próstata.

“Hoy me tocaba cambiarme la sondas y no fui para ver de repente un milagro. Duré nueve días y nueve noches sin orinar, trancado”, expresó.

Arano señaló que tiene todo listo para la operación pero por motivo de la pandemia le han paralizado la intervención quirúrgica.

Por su parte, Cándido Mena, de 85 años, relató que el beato se le presentó y lo ayudó a recuperarse de dos infartos que lo mantuvieron siete días hospitalizado.

“Me dieron de alta y me vine para la casa pero no comía nada. Todo lo que comía, lo botaba y vino el doctor José Gregorio Hernández, digo yo, (porque) se me apareció un hombre vestido de blanco en la madrugada. Llamé a mi esposa. El hombre me dijo que si quería curarme, que agarrara dos cucharitas de miel de abejas y me las tragaras y que con eso estaba listo. Hasta el sol de los venados, amanecí sano”, señaló Mena.

Damary Mena, hija del señor Mena, agradece que tomaran el parque La Victoria para construir la imagen del beato ya que en su familia es muy devota de él ante los milagros que les ha realizado.

“Somos muy devotos. Desde niños veneramos al doctor José Gregorio Hernández, y en el grupo familiar hay muchos que se le ha puesto el nombre por los milagros que ha hecho en la familia”, expresó.

Imagen de la ruta peregrina en Guárico/ Foto: Xiomara López

“Mi padre es la prueba de uno y tengo un hermano que nació sietemesino, cabía en una cajita de zapatos y pensaban que se iba morir. Un padre en el mismo hospital le puso el nombre del doctor José Gregorio y él se salvó gracias a Dios. Ya tiene 54 años”, aseguró Damary.

Por su parte, Juan Manuel Herrera, de 77 años de edad, es otro devoto del beato ya que hace seis años se salvó de morir, después de haber sufrido un accidente automovilístico que lo llevó a permanecer 27 días en coma.

“Aquí estoy vivo gracias a él”, exclamó. Comentó que sintió la presencia del doctor José Gregorio Hernández cuando reaccionó después de varios días en el cuarto del hospital.

“Cuando yo reviví, lo vi en el copete de mi cama, vestidito así como está, porque yo soy muy devoto de él”.

Cabe destacar que estas personas entrevistadas siguen pidiéndole al nuevo beato que los siga cuidando y protegiendo de esta pandemia.

En los actos de develación del monumento al beato estuvo presente el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, acompañado del gobernador de Guárico, José Vásquez, y autoridades regionales y religiosas del estado.