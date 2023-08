Guayaneses esperan hasta 7 horas para surtir combustible

Este 09 de agosto todas las estaciones de servicio en Guayana permanecían abarrotadas de vehículos esperando para surtir combustible a pesar de que en la entidad están prohibidas las colas nocturnas.

Cansancio y desgano denotan los semblantes de quienes llevan más de 5 horas en las filas; incluso en aquellas que ofrecen el combustible a precio internacional se requiere hacer cola para abastecerse.

Según los conductores, la situación se ha convertido en una odisea que, además, les hace perder días de trabajo, faltar a la universidad y les impide hacer sus actividades cotidianas.

La causa fue asomada por el gobernador del estado, Ángel Marcano, durante su programa radial Ángel Marcano Hoy donde aseveró que la cantidad de combustible asignada a la región es la misma de siempre, pero ha habido irregularidades en el transporte.

“Nosotros podemos abastecer a nuestra gente, pero con corrupción, desviando la gandolita o dejando que la gente se haga el loco, están saboteando la actividad”, expresó el mandatario luego de asegurar que hay combustible en las refinerías.

Marcano aseguró que se pondría en contacto con las autoridades nacionales para obtener respuestas. Asimismo, enfatizó en que no iba a “aceptar vagabundería ni sabotaje”.

“Esta metodología nueva no está dando resultados. Las últimas semanas ha habido mayor problema, se tarda mucho más. Uno tiene que paralizar su día a día para venirse para acá”, alegó uno de los choferes entrevistados.

Surtir combustible en Guayana es una odisea con repercusión económica

Comerciantes consultados por Radio Fe y Alegría Noticias afirmaron que deben salirse de sus actividades cotidianas, cancelar compras y dirigirse a las estaciones de servicio desde horas de la mañana.

“Llegué aquí a las 6:00 de la mañana. Según ellos, el problema es que la gandola tuvo un retraso, que venía otra en 2 horas. Ya vamos para 3 horas y no ha llegado nadie. No vienen a decirnos si van a echar o no. Esto afecta a uno, yo estoy viejo, se me sube la tensión… Las colas han aumentado mucho en la última semana”, afirmó un conductor de la tercera edad.

