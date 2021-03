Guillermo Aveledo: Venezuela se encuentra en una inercia destructiva

A juicio de Guillermo Tell Aveledo, politólogo y profesor en la Universidad Metropolitana, Venezuela se encuentra en una inercia destructiva y que si sigue en esta situación será afectada en los años por venir.

“La inercia destructiva es ese camino de menor resistencia, es seguir andando por los caminos que se han andado sin revisar críticamente nuestra posición actual como fuerza democrática, porque aunque esa destrucción podría afectar al chavismo y al país todo, lo cierto es que los más afectados hoy son los elementos de la sociedad que desean la democracia, los que aspiran a un cambio”, explicó Aveledo a Radio Fe y Alegría Noticias.

Para el politólogo lo que se aprecia es que esa inercia no avanza en la causa de las mejoras sociales que reclama la democracia.

“El objetivo de la democracia es que el pueblo se exprese, que el descontento de la gente se manifieste en cambios de políticas públicas; si el descontento del pueblo no se puede manifestar si no por modos violentos reprimidos o por manifestaciones absolutamente impotentes no tiene efecto político, y lo que se desea es que lo tenga, es decir, que afecte la política. Esto no es posible hoy en un sistema como el venezolano el cual eso está vedado”, aseguró Aveledo.

Resaltó que para salir de dicha inercia se necesita ver críticamente las opciones que se tienen a la mano, qué ocurre en el entorno, preguntarse con qué fuerza se cuenta y las posibilidades de acción.

De acuerdo con el politólogo lo que se plantea en Venezuela se hace desde lo solitario “hablando para nosotros mismos y sin avanzar en una causa común porque nos reprimen la desconfianza entre los sectores democráticos. Quizás esa desconfianza sea el elemento más fuerte de esta inercia”, reflexionó.