Habilitan 970 planteles escolares para inicio de clases presenciales en Guárico

Con un total de 90% de instituciones recuperadas en el estado Guárico, la Zona Educativa en la entidad tiene previsto arrancar la clases presenciales este próximo 25 de octubre.

Gilberto Rivero, Autoridad Única de Educación en el estado declaró, a Radio Fe y Alegría Noticias que el programa nacional una Gota de Amor por Nuestra Escuela, llegó a más de 970 planteles en Guárico.

“Tenemos aproximadamente 970 que están ya todas activas. Otras están siendo habilitadas con el acompañamiento con amor en las comunidades, con las alcaldías, con las UBCH, con los puntos y círculos, con cada uno los entes inscritos que tenemos nosotros en el estado”, dijo el funcionario.

Rivero señaló que el 10% restante de los planteles que no han sido habilitados es porque todavía se encuentran bajo el agua, ante las fuertes lluvias que han hecho imposible ser abordadas.

“Lamentablemente, por razones de invierno, no hemos podido todavía abordarlas, ya que todavía el invierno no ha cedido, pero estamos allí pendientes, sobre todo lo que es la parte de la zona sur y algunas zonas de la zona norte».

Gilberto Rivero,jefe de la Zona Educativa en el estado Guárico/ Foto: Xiomara López /Radio Fe y Alegría Noticias

El que no esté vacunado no entra a la escuela

El Jefe de la Zona Educativa manifestó que están tomando medidas de protección para este inicio del año escolar, por lo que exigirán a todos los docentes su carnet de vacunación para ingresar a un aula de clase en todo el estado.

“Hemos dado el ejemplo desde la Zona Educativa, toda persona que quiera entrar en el recinto educativo en el estado, si no lleva su carnet no puede entrar, respectando desde allí las medidas de seguridad”.

Rivero comentó que han hecho enlace con organismos de salud en el estado para garantizar puesto de vacunación para que el personal siga siendo vacunado.

“Hemos hecho un enlace con el IPASME, con la dirección de salud, y hemos puesto en cada uno de los municipios hasta tres puntos de vacunación para que todos los docentes, todos los administrativos, todo el personal de mantenimiento de las instituciones educativas, tengan oportunidad de acceder a la vacuna”.

Por otra parte, el jefe de zona indicó que manejan una estadísticas de más de 23.000 mil personas inscrita al ente educativo que ya están vacunadas.

“Solo nos quedan un aproximado de 7 a 8 mil personas que no han llegado a los centros de vacunación, pero estamos en una campaña abierta donde estamos involucrando a cada una de las instituciones para que nos apoyen ahí, pero vuelvo y repito persona que no se vacune no puede acceder a los recintos escolares», subrayó Rivero.