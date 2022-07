Habitantes de Caripito temen que colapso de la vía los deje incomunicados

Los habitantes que residen en Caripito, ubicado al sureste del estado Monagas, temen que el colapso de la carretera de la Troncal 10 que conduce hacia esta zona de la entidad y que los comunica con el estado Sucre los deje incomunicados, ya que aseguran tiene más de un año en precarias condiciones.

Los conductores que también se encuentran afectados por el deterioro de la vía, dijeron que si no se atiende con rapidez esta carretera nacional no podrán seguir prestando el servicio como de costumbre, ya que no solo serán perjudicados los caripiteños, sino también las personas que usan esta vía para dirigirse al vecino estado Sucre.

Cesar Tineo detalló a Radio Fe y Alegría Noticias que “la vía se encuentra en un 75 por ciento de deterioro, y que en algún momento quedarán incomunicada”, por lo que hicieron un llamado a las autoridades de Monagas para que puedan resolver lo antes posible antes que esta colapse.

Uno de los tramos que más problemas presenta es el sector 23 de Enero del municipio Bolívar, que tiene enormes huecos hasta la ciudad de Maturín.

Foto: Radio Fe y Alegría Noticias

Promesas que nunca se cumplieron

Cabe señalar que esta esta vía es la renombrada la Troncal 10 que durante el periodo de gestión de la ex gobernadora Yelitza Santaella y el ex alcalde Carlos Rojas se prometió repararse en diversas oportunidades y sin embargo no recibió ni un cariñito por parte de las autoridades antes mencionadas.

Tineo también explicó que “nosotros estamos haciendo un esfuerzo sobre humano para salir a trabajar pues los carros se dañan por el mal estado de las vías, es algo que nosotros tenemos que asumir como choferes, estamos luchando para sobrellevar la problemática de esta troncal, solo estamos pidiendo que las autoridades del gobierno de Monagas pueda arreglarla antes que ceda”.

Más quejas por la vía

Dolores Marval habitante de la zona de Caripito, también declaró que “la situación ya tiene bastante tiempo y nadie ha querido meterse de lleno a acomodar esta vía que es tan importante para los que vivimos hacia esta zona y los que vienen de Sucre. No sé si están esperando que se caiga para hacer un show mediático después, pero el gobernador Ernesto Luna debe hacer su trabajo y arreglar esta carretera de manera urgente, es lo que pedimos todos los habitantes”.

Por último los transportistas del municipio Bolívar aseguraron que la situación está tan difícil que ya a la fecha solo pueda pasar un carro la vez, lo que ha generado malestar y pérdida de tiempo de todas las personas.