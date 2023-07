Habitantes de la Guajira cerraron otra vez la Troncal del Caribe

Habitantes de la comunidad wayuu Luis Emiro Palmar protestaron y cerraron la Troncal del Caribe la mañana de este lunes 31 de julio en ambos sentidos.

Unas 40 familias de esta comunidad de la parroquia Guajira del estado Zulia adoptaron la medida luego de permanecer más de dos meses sin servicio eléctrico y sin que las autoridades ofrezcan solución.

Con ramas y escombros, los vecinos trancaron la Troncal del Caribe desde las 7:00 de la mañana del lunes y realizaron la protesta para que sea escuchado su clamor.

Los afectados dijeron a Radio Fe y Alegría Noticias que están padeciendo del calor y la picada de zancudos. Por esta razón exigen a las autoridades los transformadores eléctricos para acabar con la crisis que tanto les incomoda.

“Hemos sido muy pacientes, hemos esperado y seguido sus orientaciones y no nos dan respuestas”, expresó una de las habitantes a las autoridades. Ella aseguró no se moverán del lugar hasta no obtener respuestas.

Con información de Eira González | Radio Fe y Alegría Noticias

