Habitantes de San José de Mérida protestan por falta de gas doméstico

Habitantes de San José de las Flores, Sector Medio, manifestaron su inconformidad al no recibir gas doméstico desde hace dos meses, lo que ha causado que algunos vecinos enfermen debido al asma que les produce cocinar con leña.

La mañana de este jueves 16 de Julio, vecinos trancaron la avenida Los Próceres con sus cilindros de gas vacíos, en forma de protesta para que se les pueda suministrar gas doméstico lo antes posible.

Aseguraron que en esta zona de la ciudad se ven afectados más de 300 familias al no recibir el servicio.

Así mismo, existen personas de la tercera edad que necesitan con urgencia este suministro de gas ya que, se niegan a cocinar con leña.

Ligia Anselmi, ciudadana afectada, afirmó que “el cocinar con leña me hace daño. Yo tengo una nieta de tres años y medio de edad, por lo cual requiero del gas doméstico. No le estoy pidiendo que me regale el gas, lo estoy comprando”.

Finalizó comentando que se reunió con sus vecinos desde tempranas horas de la mañana puesto que, habían recibido un anuncio por parte de la empresa que les surte el gas que les aseguraba que se les garantizaría el servicio este mismo jueves, pero luego de esperar por más de cinco horas decidieron trancar la avenida para exigir sus derechos.

Por Claudia García/Radio Fe y Alegría Noticias