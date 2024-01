Habitantes del centro de Guasdualito en crisis por falta de agua potable

Héctor Braca, habitante de la calle Vasquez ubicada en el centro de Guasdualito, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que les urge recibir el servicio de agua potable, del cual ahora desconocen el cronograma de servicio.

Detalló que ya llevan entre cuatro y ocho días sin recibir agua en su hogar y afirmó que cuando llegaba era durante la madrugada y muy poca.

“Un llamado por tercera vez al alcalde José Romero. El agua potable no llega, a veces llega, a veces no llega, no está afectando bastante”, insistió Braca.

En ese sentido, manifestó que es un derecho de la población venezolana reclamar por el servicio de agua, del cual llevan padeciendo en los últimos días.

Sobre este tema, el Ing. Jesús Moncada, coordinador de Hidrollanos en Guasdualito, informó que las fallas eléctricas registradas han repercutido en el sistema de bombeo de agua.

Moncada anunció que adelantan conversaciones con autoridades de Corpoelec a fin de extender una línea eléctrica directa que permita subsanar la fallas en el sistema de bombeo.

Con información de Romulo Zapata | Radio Fe y Alegría Guasdualito.

