¿Habrá regreso a clases este 2 de octubre?

El profesor Williams José Figueroa, miembro de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) afirmó que 27 organizaciones sindicales coinciden en que no están dadas las condiciones para el regreso a clases este 2 octubre.

Figueroa explicó en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, que no es que no se quiera iniciar con las actividades, es que “lamentablemente las instituciones educativas no están aptas para el inicio del nuevo año escolar”.

Agregó que el mas reciente sondeo realizado por la FVM revela que aproximadamente el 70 % de las instituciones educativas están “prácticamente en el suelo”.

Aunado a las condiciones de los colegios del país, existen otros problemas, entre esos, el salario de los docentes.

“Actualmente el docente vive un sueldo de hambre y miseria (…) recientemente se autorizó un aumento del pasaje y los sueldos de los docentes y delos trabajadores sigue igual”, dijo.

“¿Cómo se le puede pedir a un docente que salga de su casa a una escuela a impartir el proceso de enseñanza y aprendizaje si no tiene para comprar un par de zapatos?”, se preguntó el dirigente sindical.

Reiteró que el sistema educativo venezolano está en “deterioro”.

Falta compromiso del Estado

Por otra parte, Figueroa cuestionó los anuncios del Gobierno al señalar que las escuelas serán dotadas, que los niños y jóvenes tendrán útiles y uniformes escolares.

“Se hace un muestreo y se toman dos o tres escuelas y el resto queda sin nada. Igual ocurre con el programa de Alimentación Escolar, de las 27 mil escuelas en el país, no todas reciben ese beneficio”, dijo.

En ese sentido, Figueroa manifestó que partiendo de esta realidad, el Estado debe realizar un balance, priorizar y que se debe comenzar por ajustar el salario de los educadores venezolanos.

“Llevamos dos años con la contratación colectiva vencida, de 66 cláusulas que tiene este documento, apenas 15 se han discutido y ninguna de ellas tiene incidencia en sueldos y salarios”, sostuvo.

¿Qué pasará el lunes 2 de octubre?

Los docentes venezolanos esperan anuncios que permitan aliviar la situación que viven los educadores. Así como también que discuta y se firme la contratación colectiva; y se repongan las primas que cercenaron en más de un 60 % por el Ejecutivo.

Finalmente, dijo que los 27 sindicatos afiliados a la Federación Venezolana de Maestros concluyeron que el próximo lunes 2 de octubre, docentes, padres y representantes permanecerán en asamblea general para tomar decisiones importantes.

