Habría posible repunte de contagios por COVID-19 en El Tigre

Ante el incumplimiento de las medidas de prevención que se observan en El Tigre, el presidente del colegio de médicos de la zona sur de Anzoátegui, Fernando Guevara, advirtió de posibles contagios por COVID-19 en los próximos días.

“Hace unos días teníamos solo dos pacientes COVID, pero aumentó nuevamente a seis pacientes, esperamos que haya un repunte en los próximos días de contagios porque vemos que en la calle la gente no está respetando el distanciamiento físico necesario, por eso creemos que haya ese incremento en los casos”, indicó el médico.

En relación al tema de la climatización del área de emergencia exigidas por los médicos hace mes y medio cuando ésta fuera trasladada a los espacios de la sala de espera de la consulta externa, el también director de banco de sangre del centro asistencial señaló que la situación sigue igual.

“Incluso, el director me dijo que no habían ofrecido ni aire ni nada, se está laborando en un ambiente libre y no creo que en algún momento pueda contar con aires acondicionados”, dijo.

Indicó sobre las consultas que siguen disminuidas, “mantenemos un pequeño número de pacientes en consulta por la pandemia, solo atendemos casos puntuales, como quimioterapia, hemofílicos”, apuntó.

Añadió que están a la espera que de reducirse los números de casos de personas contagiadas por COVID-19, retornarían a la emergencia original, pero el galeno considera que se está muy lejos de llegar a ese punto si no se mejoran las condiciones.