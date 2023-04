Haití: guerra entre bandas criminales deja 70 muertos en cinco días

Haití vive uno de los momentos más trágicos con el enfrentamiento armado que iniciaron organizaciones criminales rivales.

De acuerdo con la denuncia de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), los enfrentamientos son entre bandas rivales de la comuna Cité Soleil en Puerto Príncipe, la capital de Haití donde la brutalidad de los grupos no es nueva.

La OCHA detalló que los primeros enfrentamientos armados se registraron el 14 de abril y desde ese día no han parado. Por lo contrario, las luchas armadas entre organizaciones criminales se han recrudecido con el paso de los días.

Durante los cinco primeros días de la guerra entre bandas criminales, 40 personas han resultado heridas con armas de fuego o cuchillos, precisa la OCHA.

«Entre estas víctimas, 18 mujeres fueron asesinadas y 12 heridas y al menos dos menores perdieron la vida», detalló el ente.

De acuerdo con la agencia EFE, la coordinadora humanitaria en Haití, Ulrika Richardson, manifestó que los enfrentamientos se están recrudeciendo en Cité Soleil.

“La situación en Brooklyn, por ejemplo, es dramática. La población se siente sitiada. Ya no pueden salir de sus hogares por temor a la violencia armada y el terror impuesto por las pandillas”, declaró.

Mientras las bandas criminales se atacan entre sí, la población civil ajena a la guerra vive su propio calvario como consecuencia de esta guerra y el avance del cólera que está mermando a la población.

La OCHA reportó que existe un brote de cólera y la situación es alarmante por los rápidos efectos de esta patología que suelen ser mortales sin atención médica.

En medio de la violencia, la población no pude desplazarse en busca de ayuda médica y se ha restringido el acceso a los centros de salud.

Por otra parte, el cólera ha ganado mucho terreno ayudado por las precipitaciones que persisten en Haití, lo que afecta la ya maltrecha o inexistente red de aguas blancas.

Las escuelas han cerrado sus puertas, la población general tiene mayores dificultades para acceder a la alimentación y la inseguridad se respira en el ambiente.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) pidió a los grupos armados que permitan el paso sin obstáculos de la ayuda humanitaria. Además, exigió protección y el respeto al personal y la infraestructura de salud, educación, humanitario.

