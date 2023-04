Haití vive una escalada de violencia armada sin precedente

La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití advirtió que durante los últimos seis meses han muerto más de 400 personas inmersas en la violencia armada. El dato surge de un trabajo de monitoreo realizado por la organización.

Entre noviembre de 2022 y abril de 2023, la mencionada ONG registró ocho ataques armados a la población civil. Las víctimas no guardan relación con grupos armados, según la Red.

De acuerdo con la organización, las pugnas entre bandas criminales ocurre en la zona metropolitana de la capital de Haití, Puerto Príncipe. Los grupos pelean por el control de zonas estratégicas para sus actividades ilegales.

Secuestros, asesinatos, violaciones a mujeres y niñas, ataques indiscriminados e imposición de prácticas terroristas son parte de las denuncias de la ONG.

El 24 de abril se reportó que 70 personas habrían resultado muertas en cinco días de combates armados. Los asesinados serían parte de grupos criminales que se enfrentaban.

La sociedad civil se cansa

Los ataques a la sociedad civil han sido tan constantes que las personas comunes se muestran cansados del descontrol y la violencia.

La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití informó que en medio de un panorama de violencia, la misma sociedad civil está enardecida. Solo esta semana, 14 personas señaladas de formar parte de bandas criminales fueron quemadas vivas.

ONU pide apoyar a Haití

Las Naciones Unidas piden apoyar los esfuerzos del Gobierno haitiano para controlar la violencia y los grupos armados. No obstante, la ONU no ha precisado cómo sería la ayuda. Expertos no descartan que la organización multilateral considere la intervención de una fuerza militar extranjera.

La ONU advirtió que la violencia se está expandiendo muy rápidamente y ya ha tocado aquellas zonas que se consideraban seguras.

“La violencia de las bandas se está expandiendo a un ritmo alarmante en áreas previamente consideradas relativamente seguras de Puerto Príncipe y fuera de la capital”, dijo al Consejo de Seguridad la nueva enviada de la ONU para el país, la ecuatoriana María Isabel Salvador.

Haití ya he pedido ayuda

De acuerdo con una publicación del portal de noticias la Estrella de Panamá, en octubre de 2022 el Gobierno de Haití ya pidió una asistencia ante el Consejo de Seguridad.

Hasta abril de 2023, tal solicitud no recibió la respuesta que esperaban. Pese a que Estados Unidos y Canadá habrían manifestado su intención de liderar un grupo internacional, ninguno de los dos han sido determinantes para ejecutarlo.

