Hallan más de cien delfines muertos en Brasil

El Instituto de Desarrollo Sustentable Mamirauá de Brasil denunció este viernes 29 de septiembre la muerte de cerca de 110 ejemplares de dos especies de delfín fluvial. El fenómeno de alza de mortalidad de las distintas especies marinas es «extrema y poco común», según el Instituto.

Solamente en el lago Tefé hallaron 110 cuerpos de delfines que contabilizaron desde el 23 de septiembre de 2023 hasta el 29 del mismo mes. Los 110 delfines murieron en un periodo de 5 días, lo que se traduce en un promedio de 22 muertes por día.

De mantenerse esta tendencia, la población de delfines en Brasil mermará a tal punto que estará al borde de su desaparición en el gigante amazónico.

De acuerdo con el organismo, la mayoría de los animales muertos pertenecen a la especie conocida comúnmente como delfín rosado, cuya denominación científica es Inia geoffrensis. En menor porcentaje, pero igual de significativo, es la muerte de los delfines tucuxi, el cual se conoce científicamente como Sotalia fluviatilis.

Lo más grave parece ser que ambas especies figuran entre las especies en mayor peligro de extensión en varias regiones de Brasil.

Según Miriam Marmontel, líder de investigadores en mamíferos acuáticos del Instituto, «Aún es temprano para saber la causa de este evento extremo de mortalidad, pero de acuerdo con nuestros especialistas ciertamente está asociado al actual período de sequía y a las altas temperaturas del lago», afirmó.

Miriam Marmontel, aseveró que de acuerdo con los primeros estudios la temperatura registrada en el Lago Tefé está llegando hasta los 40 grados en los últimos días. Tal grado de temperatura alcanza una profundidad de tres metros que evidente puede afectar la vida marina.

