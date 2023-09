Brasil vive una sequía sin precedentes

Brasil empezó a vivir una sequía en la mayor parte de su territorio y las consecuencias directas ya están siendo muy evidentes.

Diversas fuentes reportaron el aumento de la temperatura a niveles hasta ahora desconocidos, además del bajo nivel del agua en los ríos y causes, el aumento del calor hídrico y la aparición de altas cantidades de peces muertos.

El reporte de los peces muertos corresponde a los hechos conocidos dentro de las lagunas la Reserva Ambiental de Desarrollo Sostenible del Lago do Piranha, ubicada en Manacapuru, una localidad situada a lo largo del río Amazonas.

De acuerdo con los biólogos, la muerte de peces en altas cantidades se debe a la disminución drástica de los niveles de los ríos y las temperaturas extremadamente altas.

Según medios especializados, la crisis medioambiental, los efectos de El Niño, la deforestación del pulmón vegetal del mundo y la multiplicación de los incendios forestales han contribuido al aumento de la temperatura en la región, lo que ha originado en el desequilibrio climático.

En contraste con la sequía en la mayoría de los territorios de Brasil, la región de Río Grande do Sul está reportando lluvias intensas. En esta región más de 50 personas han perdido la vida como consecuencia de las intensas lluvias en el Valle de Taquari, en Río Grande do Sul. De hecho, el 27 de este septiembre el Estado brasileño decretó estado de calamidad pública en la región.

La Región Metropolitana de Porto Alegre también es otra región donde siguen las lluvias intensas. Recientemente dio lugar a la inundación del lago Guaíba. Las autoridades informaron que el nivel del agua alcanzó a sobrepasar los 17 centímetros por encima de su límite.

O cenário é de vazante mas o baixo nível das águas demonstra outra realidade. Há 4 dias moradores do Lago do Piranha em Manacapuru/AM passaram a enfrentar mais um problema causado pela seca. A mortandade de peixes causada pelo baixo nível do rio mudou o cenário do local. pic.twitter.com/fJjQFpjVKb