Hasta con el tobo le dieron a los firmantes de la carta a Biden

Varios opositores venezolanos se han pronunciado contra las 25 personas que firmaron una carta que enviaron al presidente de los Estados Unidos Joe Biden, en la cual solicitan levantar las sanciones que se le han venido imponiendo a Venezuela.

La dirigente política Olivia Lozano, por ejemplo, expresó este viernes 15 de abril que considera como “un desatino” abogar por el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países a Venezuela, y por la apertura del mercado petrolero, sin que previamente se concrete la «restauración de la democracia».

“Es un desatino abogar por la apertura del mercado petrolero venezolano y el levantamiento de sanciones sin las garantías económicas, el respeto al estado de derecho, la reinstitucionalización y la restauración democrática”, dijo a través de Twitter.

Lozano expresó que «cualquier apertura» que se haga en el gobierno de Nicolás Maduro, “solo podría incidir en las intenciones del chavismo de mantenerse en el poder”.

En otro trino manifestó que “cualquier apertura bajo los designios de la dictadura solo beneficiará sus ánimos e intenciones de permanecer en el poder y no garantizará la recuperación económica y la correcta administración de los recursos a favor de los venezolanos más vulnerables y el desarrollo de país”.

Estados Unidos, la Unión Europea y otros países mantienen sanciones contra Venezuela, con lo que impiden, entre otras cosas, que el gobierno de Nicolás Maduro pueda hacer uso de sus activos en territorio sancionador o exportar e importar productos de manera regular.

Ledezma también en desacuerdo

Por otra parte, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, expresó este viernes 15 de abril a través de su red social Twitter que los problemas que se viven en Venezuela no son por las sanciones impuestas al país sino por irresponsabilidad del gobierno nacional.

“Falta que se diga que ‘por las sanciones’ mataron a Oscar Pérez, a Franklin Brito, a Fernando Albán, a Rafael Acosta Arévalo, al general Baduel, a Rodolfo González y a decenas de estudiantes que luchaban con banderas y escudos de cartón”, escribió.

Asimismo, consideró que la crisis petrolera de Venezuela no tiene que ver con las sanciones, por lo que no está de acuerdo con la firma de la carta a Biden.

“¿Qué tienen que ver sanciones con crisis petrolera? No olvidemos que Chávez destruyó la meritocracia, despidió a más de 22 mil trabajadores y técnicos de PDVSA, desbarató la Marina Mercante, liquidó nuestras refinerías en Suecia, Inglaterra, Alemania, Dominicana y Cuba”, manifestó.

Ledezma a través de una serie de tuits, detalló diferentes problemas que aquejan al país, como es la crisis petrolera, las fallas en los servicios públicos, las expropiaciones, las intervenciones a organismos públicos y los salarios insuficientes, con la finalidad de recordar que todas estas irregularidades, son responsabilidad de la actual gerencia en el gobierno.

“La crisis es porque ya no somos un Estado de Derecho sino un narcoestado. La crisis es porque no hay seguridad jurídica, no hay separación de poderes, hay impunidad garantizada para mafias que roban, trafican y asesinan. La sanción a levantar es la que representa Maduro y socios”, agregó Ledezma, quien actualmente vive en España.

Ramón Guillermo Aveledo más conciliador

En un tono más conciliador se expresó el reconocido politólogo Ramón Guillermo Aveledo. También por la red social Twitter expuso que respeta a quienes firmaron la carta, pero que esto visualiza la necesidad de un cambio en el país.

“Respeto a los 25 venezolanos firmantes de esa carta. Entre ellos hay personas decentes, inteligentes, demócratas y patriotas. No son traidores. Lo que dicen debe animar una reflexión muy seria. En nuestro país, dentro y fuera del poder, hace falta sincera disposición a cambiar”, dijo.

Duro contra Luis Vicente León

El economista y directivo de la consultora Datanálisis Luis Vicente León también recibió fuertes críticas al rubricar también la misiva. El analista político Luis Velásquez escribió en su cuenta que «hoy Viernes Santo que Dios castigue a todos aquellos Judas que traicionan a nuestra amada VENEZUELA».

Luego, su cuestionamiento es acompañado por otros trinos que también inculpan León y otro directivo de la empresa de haberse rendido a los pies de Estados Unidos por intereses económicos.

Una alabanza

Quien si alabó esta iniciativa de los firmantes fue el Viceministro de Políticas Antibloqueo William Castillo, quien aplaudió esta propuesta y señaló que la misma es bienvenida dentro del ejecutivo nacional y del oficialismo.

Motivos de la carta

El economista Luis Oliveros precisó que han firmado esta carta con el objetivo de mejorar la economía de Venezuela.

“Un grupo de venezolanos escribimos una carta al presidente @POTUS y al gobierno de los EE.UU. Nuestro principal objetivo es contribuir a poner fin a la crisis en Venezuela para construir un país con pleno estado de derecho, libertades económicas y respeto a los derechos humanos”, señaló.

Firma de la carta

De acuerdo a los firmantes de la carta, el 75% de los venezolanos rechazan las «sanciones sectoriales». El texto también reza que «las sanciones económicas y la política de máxima presión no lograron sus objetivos».

Un grupo de políticos y activistas venezolanos enviaron una carta al presidente de Estados Unidos y a los representantes de otras instituciones del Estado para que modifiquen o levanten las sanciones relacionadas a la industria petrolera que permita mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

Entre los solicitantes y firmantes de la carta destacan: Feliciano Reyna, Luis Vicente León, Víctor Álvarez, Mariela Ramírez, Michael Penfold, Francisco Rodríguez y Jorge Boti.

En la carta, los redactores especifican que «si bien las sanciones económicas no son la raíz de la emergencia humanitaria en Venezuela, han exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio. La gran mayoría del pueblo vive en pobreza…»