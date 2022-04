Políticos y activistas piden a Biden que modifique las sanciones económicas

De acuerdo a los firmantes de la carta, el 75% de los venezolanos rechazan las «sanciones sectoriales». El texto también reza que «las sanciones económicas y la política de máxima presión no lograron sus objetivos».

Un grupo de políticos y activistas venezolanos enviaron una carta al presidente de Estados Unidos y a los representantes de otras instituciones del Estado para que modifiquen o levanten las sanciones relacionadas a la industria petrolera que permita mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

Entre los solicitantes y firmantes de la carta destacan: Feliciano Reyna, Luis Vicente León, Víctor Álvarez, Mariela Ramírez, Michael Penfold, Francisco Rodríguez y Jorge Boti.

En la carta, los redactores especifican que «si bien las sanciones económicas no son la raíz de la emergencia humanitaria en Venezuela, han exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio. La gran mayoría del pueblo vive en pobreza…»

El economista Francisco Rodríguez publicó en su cuenta de Twitter el texto y la lista de los ciudadanos venezolanos que firman la solicitud:

1. Today, a group of Venezuelans wrote to President Joe Biden asking for a rethink of the U.S.’s Venezuela policy. We suggest the search for agreements centered on attending our humanitarian emergency and reinserting our country in the global economy. pic.twitter.com/eIvpEofzFE