Hasta siete migrantes nicaragüenses intentan salir de Estados Unidos cada semana

El famoso sueño americano se convirtió en una pesadilla para algunos migrantes nicaragüenses. ONG de Texas registra hasta siete casos semanales de ciudadanos que intentan regresar a su país.

Algunos migrantes aseguran que les quitaron el pasaporte y que no consiguen trabajo ni tienen dinero para retornar.

Asesoría para migrantes nicaragüenses

Texas Nicaraguan Community (TNC) ofrece asesoría a los ciudadanos del país centroamericano que deciden salir de Estados Unidos. Ofrecen tres alternativas para regresar a Nicaragua.

La primera, es que la persona se entregue a una oficina de Migración, firme acta de deportación voluntaria y espere en un centro de detención migratorio hasta que Estados Unidos programe un vuelo humanitario hacia Nicaragua.

La segunda, consiste en solicitar un salvoconducto o pasaporte temporal a las autoridades nicaragüenses de la embajada o consulados de Nicaragua en Estados Unidos, para poder comprar el boleto de avión y regresar. El trámite es personal.

La tercera vía para regresar a Nicaragua, es atravesando México y es la más peligrosa de todas. Al llegar a Tapachula se deberá tramitar un salvoconducto en el consulado de Nicaragua para comprar un boleto terrestre.

Historias desesperadas

“Estoy desesperada y me quiero regresar a Nicaragua. A las tres semanas de estar aquí comenzaron a cobrar la renta y sin trabajar. Hay 5 hombres, tres mujeres y dos niños en un apartamento de dos recamaras. No tenía para pagar y me echaron a la calle”, se lee en un mensaje de una captura de WhatsApp que la organización compartió para visualizar la problemática.

