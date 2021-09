Hernández: «son incalculables los daños por derrames de crudo»

La ambientalista y ex diputada por el estado Monagas María Gabriela Hernández se pronunció sobre el derrame de crudo más reciente ocurrido en el estado Monagas asegurando que el impacto ambiental es el precio de la falta de mantenimiento de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela.



Desde hace una semana Hernández había denunciado a través de sus redes sociales el derrame petrolero en la zona sur de Maturín a la Altura de la población de Amana.



“En días pasados regresando del sur del estado Monagas nos percatamos de un movimiento a la altura de Amana. (Vimos) personas bañadas de negro por un derrame petrolero. Esto no es raro verlo en Venezuela, sobre todo en los estados petroleros. Desde la distancia podía apreciarse la gran mancha negra”, detalló la activista.



La ambientalista, que presidió la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional de 2015 y cumplió funciones como Vicepresidenta del Parlamento Amazónico, denunció también que no hay mantenimiento por parte de la industria petrolera, lo que agrava la situación ambiental tras un derrame y que «son incalculables los daños por derrames de crudo en el país».



“Tengo una razón por la por la cual se producen estos derrames y se debe a la rotura de tuberías porque no hay mantenimientos. Y sobre todo Monagas y Anzoátegui que estamos cubiertos de tuberías que transportan petróleo y ante tanta desidia tienen defectos, tienen desgaste y se corroen, no hay mantenimiento y se van rompiendo de a poquito”, manifestó Hernández.



A su juicio el impacto se medirá a corto mediano y largo plazo. “No hay pequeños derrames, todos tienen un impacto en el medio ambiente, lo vamos a ver cuando llegue la época de sequía por qué pueden generar incendios feroces», advirtió.



Señaló que no pueden contabilizarse los derrames de crudo en el país. “Muchas veces ni la misma estatal petrolera está al tanto de cuándo ocurre un derrame sino cuando la comunidad nos informa, nosotros verificamos y los denunciamos y no podemos contabilizarlos porque son muchísimos”.



Agregó que “no hay un cuidado para cumplir el saneamiento cuando se produce este tipo de accidentes y no se da el correctivo adecuado posterior. Se medio limpia la zona pero no hacen un correctivo”, denunció.

Al ser consultada sobre el impacto que causan los derrames petroleros al ecosistema dijo que «el más reciente está a la altura de Amana hay un río a escasos metros de donde ocurrió este derrame, pero además está en la orilla de carretera y hay cerca animales de cría y vegetación y también terminan siendo afectados».

Cortesía