Hijos de presos políticos iniciaron campaña por la libertad

Se trata de los hijos de los militares presos políticos Héctor Hernández da Costa, Igber Marín Chaparro y Oswaldo García Palomo, detenidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

A través de redes sociales iniciaron una campaña denominada: “Nos faltan más, nos falta papá” para exigir la liberación de los funcionarios en época de navidad.

La campaña muestra en videos testimoniales las historias de los hijos y sus padres.

Los hijos de los presos políticos de Venezuela comenzamos hoy una campaña por la libertad de nuestros papás. Cada domingo de diciembre enviaremos un mensaje al país. Necesitamos ser escuchados. Apóyanos #NosFaltanMas #FaltaPapá #Libertad #Venezuela pic.twitter.com/ZdxYNFUapC — Loredana Hernández Barboza (@loresblog) December 1, 2023

Hijos de militares presos políticos

Una de las caras de la campaña es la de Loredana Hernández, hija del general Héctor Hernández da Costa, ella narra que tiene cinco años sin ver a su padre.

Fue detenido desde el 13 de agosto de 2018 y se encuentra en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, a pesar de que tiene una medida de liberación inmediata de las Naciones Unidas.

“Quiero hablar de mi papá, no solo como el profesional, como el primero académicamente de su promoción ni como la persona honesta que siempre se ha caracterizado; quiero hablar de mi papá, el que me enseñó a través del ejemplo que los estudios y la disciplina me llevarían por el camino correcto”.

Seis años sin ver al padre en Navidad

Por otra partes, los hijos del teniente coronel Igber Marín Chaparro, Manuela y Rodrigo Marín recordaron que desde hace casi seis años no comparten una Navidad con su papá.

“Por eso este año, como en todos los anteriores, le pedimos a las autoridades de Venezuela, especialmente al presidente Nicolás Maduro que escuche nuestra voz y le otorgue la libertad para poder recibir junto al Niños Jesús”.

Sin visitas

Fabiola García Padilla, hija del coronel Oswaldo García Palomo, dijo que su padre está privado de libertad en los sótanos de la Dgcim desde enero de 2019.

Denunció que en los últimos cuatro meses no le han permitido “ningún tipo de contacto ni visita”.

Durante estos cinco años, tanto mi hermano como yo hemos tenido éxitos profesionales y personales que desgraciadamente no hemos podido compartir con él”, dice en parte del video.

Esperan una respuesta positiva de las autoridades en los días previos a la Navidad por orden judicial o a través de los indultos presidenciales.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.