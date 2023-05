Historiador Manuel Donís: “El Esequibo es legítimamente venezolano”

El experto del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAB insiste en que Venezuela tiene argumentos que demuestran que ese territorio le pertenece y debe presentarlos “con mucha prudencia” en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia.

Un total de 159.542 km². Esa es el área de la zona en reclamación, o el Esequibo, territorio ubicado al este del país (entre las desembocaduras de los ríos Orinoco y Esequibo) que desde 1841 se encuentra en disputa con Guyana (anterior Guayana Británica).

El pasado 6 de abril, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó las objeciones que hizo Venezuela sobre la demanda presentada por Guyana, ante ese tribunal, para resolver este conflicto histórico. Según el gobierno nacional, el órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas no era competente para conocer este caso. En su sentencia, la CIJ estableció (por 14 votos a favor y uno en contra) que «puede decidir sobre el fondo de la República Cooperativa de Guyana», es decir, que conducirá un juicio para determinar a quién le pertenece esa región. Tras el fallo, instruyó a las partes a presentar sus argumentos en el plazo de un año.

¿Cómo llegó el diferendo a la Corte Internacional de Justicia?

El antecedente más próximo del reclamo por parte de Guyana a Venezuela -por casi dos tercios del territorio Esequibo- se remonta a 2018. Así lo recordó Manuel Donís, doctor en Historia, profesor universitario e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas P. Hermann González Oropeza, S. J. (IIH) de la UCAB.

El también Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia (ANH) afirmó que tal reclamo «no debió ser porque es una clarísima violación al Acuerdo de Ginebra», convenio firmado en 1966, en Suiza, por Guyana y Venezuela, el cual establece que ambas naciones resolverán el diferendo de manera pacífica y satisfactoria para las partes.

“Guyana, desconociendo el Acuerdo de Ginebra y de manera unilateral, decidió acudir a la Corte Internacional de Justicia e introdujo una solicitud de procedimientos institucionales contra Venezuela para resolver de forma definitiva la controversia. El territorio es legítimamente venezolano”, dijo el investigador.

Donís aseguró que la demanda de 2018 pasó a manos de la CIJ gracias al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. “¿Qué podía hacer nuestro país? Lo que hizo inicialmente: desconocer el hecho, recordar que era un hecho violatorio y que no acudiríamos a esa instancia y que, por lo tanto, no nos ajustaríamos al procedimiento que exige la corte para que cada parte presente su alegato. Pero esto es muy complicado porque la CIJ aceptó la demanda”, agregó.

El historiador recordó que la CIJ resolvió (el 18 de diciembre de 2020) que tenía jurisdicción respecto a la solicitud de Guyana y podía decidir sobre el fondo del asunto. Por ello, fijó el 8 de marzo de 2022 como fecha máxima para la entrega de las memorias de las partes. Venezuela presentó una excepción preliminar contentiva de sus objeciones el día 7 de junio de ese año, la cual fue rechazada por la Corte el 6 de abril de 2023.

“Hay quienes están de acuerdo, otros no. Si nos atenemos a lo que está establecido, Venezuela no tenía por qué ir a la CIJ. Pero, por otro lado, estaba perdiendo una magnífica ocasión para alegar a su favor sus títulos históricos y jurídicos sobre dicho territorio. El gobierno presentó un documento donde argumentó las razones por las que no acudía a la instancia, pero sí presentó los títulos que tenía para justificar que el territorio le pertenece. Guyana no lo aceptó. Y la CIJ también dijo que no procedía. Lógico. ¿Por qué no lo hizo antes?”, sentenció.

Sin embargo, Manuel Donís considera que todavía hay una oportunidad para Venezuela para recuperar el Esequibo. El país tiene hasta el 14 de marzo de 2024 para contrademandar y responder al documento de 500 páginas presentado por el gobierno guyanés, donde desarrolla sus argumentos de por qué el territorio de casi 160.000km² le pertenece. «Deberá hacerlo con mucha prudencia. Sin entrar en el punto sobre la nulidad o validez del Laudo Arbitral de 1899 y basándose en el Acuerdo de Ginebra, válidamente contraído y aceptado», sostuvo.

¿Por qué se retomó el reclamo del territorio Esequibo?

En el 2015 la petrolera Exxon-Mobil encontró un importante yacimiento de crudo en la costa de Guyana. Particularmente, en el Esequibo. Hace ocho años, Delcy Rodríguez -para entonces ministra de Relaciones Exteriores- pidió a la compañía trasnacional que cesara el trabajo de exploración de hidrocarburos. La petrolera respondió que no tenía parte en la disputa territorial entre ambas naciones. Y en 2017 Guyana le dio las licencias correspondientes a la compañía para explotar petróleo y gas. En 2022 Exxon-Mobil descubrió dos yacimientos adicionales.

«Aquello es una riqueza que puede transformar a Guyana en el segundo Kuwait del mundo. En petróleo son reservas inmensas. Pero ellos, entendiendo nuestro contexto actual, recurrieron a la CIJ. Y estamos, entonces, en una situación muy difícil», precisó Donís.

El Esequibo según el Laudo de París de 1899

Para los guyaneses, explicó Manuel Donís, el Laudo Arbitral de 1899 (sentencia de un tribunal de arbitraje reunido en París para definir la disputa sobre la frontera al este de Venezuela y al oeste de Guyana, para entonces colonia británica), es un documento juzgado, sentenciado y aceptado. En ese dictamen, el juzgado decide adjudicar a Reino Unido el territorio que Venezuela reconoce como Guayana Esequiba, de 159.500 km², ubicado al oeste del río Esequibo.

