Hospital de Paraguaipoa no tiene medicinas

Indignación, molestia y desespero se reflejan en los rostros de las personas que acuden al hospital binacional de Paraguaipoa, municipio Guajira, del estado Zulia, ya que al llegar allí solo reciben el récipe porque no tiene medicinas.

Algunos rememoraron que hace varios años recibían, por lo menos, una tableta de Acetaminofén que les entregaban en la farmacia del hospital. Actualmente quien pueda tiene que recurrir a comprar los medicamentos recetados en las farmacias locales.

Una joven del sector de Samaria contó a Radio Fe y Alegría Noticias que luego de haber sido chequeada en el centro de salud acudió a una farmacia «y me gasté como 50 mil pesos (unos 50 millones de bolívares), en el hospital no me dieron nada».

En el caso de las mujeres embarazadas o de personas que necesitan hacerse ecografías optan por irse hasta el Centro de Diagnóstico Integral de la localidad porque estos exámenes salen gratis. «En el hospital tampoco los hacen, aquí si, y también dan medicamentos y vitaminas».

Por Norma González/Radio Fe y Alegría Noticias