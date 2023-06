Hospital Israel Ranuarez Balza de Guárico está en crisis

Por Xiomara López

La Organización No Gubernamental Médicos Unidos Venezuela (MUV), capitulo Guárico, denunció este martes 13 de junio que el hospital Israel Ranuarez Balza, en San Juan de los Morros, se encuentra sin quirófano y sin unidad de cuidados intensivos por falta de ventiladores y máquina de anestesia.

Carmen Cecilia Gómez, representante de MUV Guárico, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que desde hace ocho meses la única máquina de anestesia con la que cuentan los cirujanos dentro del hospital, era utilizada para operaciones que ameritaban una anestesia general.

“Desde octubre del año pasado solamente está funcionando una máquina de anestesia, o sea, que solo funciona un quirófano para una anestesia general. Los demás quirófanos funcionan sin son una epidural que no amerita máquina de anestesia”, denunció la especialista.

Gómez también denunció la paralización de los dos quirófanos que quedaban, de los seis con los que cuenta este hospital.

Por su parte, el cirujano Héctor Luna, quien opera en este centro de salud, confirmó la paralización de estos quirófanos, de lo cual se enteró mediante una notificación que recibió cuando ya había ingresado a una paciente.

“La notificación que recibimos esta mañana es que los dos quirófanos estaban cerrados el día de hoy. Una paciente no pudo ingresar al quirófano y tuvo que mantenerse en el quirófano porque no hay cupo en terapia intensiva. La tuvieron que dejar pegada a la máquina de anestesia mientras solventaban y el monitor que tenía se dañó, por lo que se tuvo que utilizar el monitor digital de signo vitales del otro quirófano para colocárselo a la paciente. Por lo tanto, el otro quirófano de obstetricia quedó sin monitor, por lo que no se puede utilizar”, detalló.

Luna lamentó la situación, ya que este hospital es referente en el estado y a diario hay una lista de espera para cirugías que vienen de diferentes partes del país.

“Dadas estas circunstancias, todas las cirugías están suspendidas hasta nuevo aviso; hasta que esto se pueda solventarse. Este es un hospital de referencia regional no solamente de Guárico, sino del Sur de Aragua, Apure, Amazonas inclusive. Entonces en la especialidad que me compete los pacientes tendrán que seguir esperando o deberán ser referidos a otro centro para ser resuelto su problema de salud”, agregó.

Sin equipos dentro los quirófanos

Otro de los problemas que viene presentando este centro de salud es la falta de equipos para los quirófanos.

Los equipos que se tenían ya cumplieron su vida útil y están obsoletos.

“Hay una deficiencia no solamente de quirófano, sino de máquina de anestesia. Porque esos equipos tienen una vida útil y ya toda se cumplió y no ha sido remplazado”, señaló el especialista.

Luna reiteró que de los dos quirófanos que estaban funcionando, uno era utilizado para las emergencias y otro para las cirugías electivas, donde operan todas las especialidades que hacen vida en el hospital.

Cabe resaltar que el hospital está siendo remodelado en el área de emergencia adulta y pediatría desde hace varios meses, lo que ha traído un colapso dentro de sus áreas ya que estas emergencias fueron trasladadas a otras zonas donde funcionan otras especialidades.

Los pacientes esperan solución inmediata a este caos que presenta este centro de salud.

