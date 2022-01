Huelga general por precio del combustible paraliza el Líbano

En el Líbano, las Escuelas, universidades y muchas tiendas cerraron este jueves 13 de enero por una huelga general del transporte público y de sindicatos paralizando a la nación del Medio Oriente.

Los manifestantes cerraron las principales carreteras del país, así como las carreteras dentro de las ciudades y pueblos, a partir de las 5 am, para protestar por los precios del combustible que aumentaron a un ritmo alarmante después de que el gobierno levantó los subsidios, dijeron a la the Associated Press (AP).

Los taxistas y camioneros utilizaron sus vehículos para bloquear las carreteras, En la capital, Beirut, reseño la AP, confirmando que muchas carreteras estaban bloqueadas por vehículos y contenedores de basura gigantes.

Las protestas en todo el país, denominadas un “día de furia”, estaban programadas para durar 12 horas, pero parecen haberse agotado a primera hora de la tarde. El número de manifestantes era pequeño.

Moneda libanes cayendo

La acción de protesta se produce cuando la libra libanesa ha seguido cayendo frente al dólar.

Alrededor del 80% de la población libanesa vive en la pobreza después de que la libra libanesa perdiera más del 90% de su valor en los últimos dos años.

Los precios de los combustibles registraron hoy una nueva subida, y el precio de la gasolina de 95 octanos subió 3 mil libras, el de 98 octanos 3 mil libras, el gasóleo 16 mil 600 libras y el gas 14 mil libras, destaca el portal almayadeen.

En este sentido, llenar un tanque de gasolina ahora cuesta más que el salario mínimo mensual.

La clase dominante, que ha llevado al Líbano al suelo, se ha mostrado poco dispuesta a reformarse y no ha hecho casi nada para tratar de sacar al país de su colapso, arraigado en décadas de corrupción y mala gestión.

Fuente: AP