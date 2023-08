Huracán Idalia impacta a Cuba y causa inundaciones

Tal como los servicios de emergencias habían advertido, el huracán Idalia impactó sobre la isla de Cuba, y tuvo mayor incidencia en el extremo occidental, reseña la prensa internacional.

Justo antes de tocar suelo cubano, el ciclón Idalia adquirió una fuerza extraordinaria y se convirtió en huracán “extremadamente peligroso”.

De acuerdo con un reporte de Telemundo, más de 600 familias debieron ser evacuados en Pinar del Río, Cuba, una zona que aún estaba en proceso de recuperación de un evento natural similar anterior.

Las imágenes de mostró Telemundo, da cuenta de severas inundaciones que sipera los 50 o 60 centímetros que abarca varias zonas residenciales.

Los servicios de emergencia de Cuba no ha reportado fallecidos, pero sí un nímero de damnificados que ya están siendo atendidos.

Ahora, el huarcán Idalia se dirige hacia Estados Unidos, e impactará entre el martes y miércoles las zonas costeras del estado de la Florida.

Hasta las 12:30 pm del martes 29 de agosto, Idalia se encontraba a 275 millas (440 kilómetros) al suroeste de Tampa, Florida. Presenta vientos sostenidos de 85 mph (140 km/h) mientras avanza hacia el norte a 14 mph (22 km/h).

Las autoridades advirtieron que los vientos sostenidos podrían alcanzar hasta los 193 kilómetros/hora (120 millas por hora). Esto convertiría al meteoro en un huracán de categoría 3.

El vórtice de Idalia probablemente llegará a una zona escasamente poblada de la costa del Golfo conocida como Big Bend antes de cruzar la península y anegar el sur de Georgia y las Carolinas el jueves, según los meteorólogos.

