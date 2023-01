Hurtaron la bomba de agua del geriátrico de Machiques

El personal del geriátrico María Auxiliadora, ubicado en el sector San Martín de la parroquia Libertad de Machiques en el Zulia, denunció este martes 10 de enero que hurtaron la bomba de agua de la institución.

Marleny Caro, directora de la casa de cuidados, indicó que es imposible brindar un servicio de calidad a los más de 23 abuelos, que reciben cuidados en el geriátrico, sin contar con el servicio de agua para realizar las labores cotidianas.

“El viernes 6 de enero amaneció y el vigilante que recibe en la mañana fue a regar las matas, prendió la bomba para regar las plantas y se consiguió que no estaba (la bomba), que habían cortado el tubo con una segueta. El vigilante de la noche como un señor bastante mayor quizá no escuchó o estaría dormido y no se dio cuenta del robo”, apuntó la directora del geriátrico.

Afirmó que necesitan reponer la bomba de agua que tenga las mismas características que la anterior: tres caballos de fuerza o mínimo una de dos caballos.

Caro pidió a las autoridades policiales que se aboquen a ayudarlos a localizar la bomba. Mencionó que al realizar la denuncia se les solicitó los papeles de compra de la bomba de agua para dar con el serial, pero el Geriatrico no tiene dicha factura.

“Si no tenemos ese serial, ellos no pueden hacer nada, pero al menos deberían acercarse a la institución”, indicó.

El personal de la casa de cuidados ha programado una serie de actividades para recolectar dinero a fin de comprar la bomba de agua y cubrir otras necesidades que padecen en la institución.

Reporte por Marelvis Retamoza | Radio Fe y Alegría Noticias

