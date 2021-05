Nuevo aumento del salario genera descontento en Guasdualito

Luego que el gobierno nacional, informara este sábado 1 de mayo de 2021 el nuevo salario mínimo en Venezuela, los habitantes de Guasdualito en el estado Apure, manifestaron su inconformidad.

El señor Hildemaro Durán habitante de la comunidad (Altos de Periqueras) dijo que el nuevo aumento salarial no alcanza para comprar los productos de la cesta básica de primera necesidad

«Es lamentable parece que esos ministros y ese tren ejecutivo no saben cómo están los precios, no saben cómo está la inflación, no saben cómo vive la clase media y la clase de bajos recursos, aquí los únicos que están bien sólo que están enchufados con el gobierno», relató Duran.

En este sentido, el Sr. Duran rechazó el anuncio que hizo el ministro de trabajo, Eduardo Píñate, pues manifestó que no alcanza para comprar dos harina, en ese sentido dijo que no se puede calificar aumento de salario como positivo y que de lo contrario «va a traer es más hambre y miseria», agregó Durán.

«Que vayan a la calle a constatar sí es verdad que ese aumentó alcanza para algo», sentenció Hildemaro.

Entre tanto, Jonny Rangel, vicepresidente de la Cámara de Comercial del Municipio Páez, catálogo como pírrico el nuevo aumento salarial, pues consideró que no es cónsono con la realidad de la economía del país.

«Unos 3.5 dolares al mes es lo que va a ganar una persona, eso es una burla para todos los trabajadores y especialmente a todos los empleados públicos; el pueblo sigue sufriendo con salarios pisoteados», subrayó Rangel.

El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias recorrió los comercios de Guasdualito y puedo constatar que el kilo de arroz tiene un costo de Bs. 2.609.000, el kilo de harina tiene un costo de 3.218.000, el kilo de sal Bs. 870.000.

Ante el nuevo salario mínimo y el aumento del bono de alimentación, refleja que los Bs. 10.000.000, sólo alcanza para comprar 2 kg de arroz, 1kg de harina y 1 kg de sal-

Por Rómulo Zapata | Radio Fe y Alegría Noticias, Guasdualito